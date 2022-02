Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Stellantis, quarto maior grupo automóvel a nível mundial, teve em 2021 o seu primeiro ano de actividade após a fusão da PSA com a Fiat Chrysler Automobiles (FCA), sendo que o ano passado foi igualmente desafiante devido à pandemia e à crise no fornecimento de semicondutores. Mas isso não impediu a companhia liderada pelo português Carlos Tavares de alcançar um lucro recorde de 13.354 milhões de euros, ou seja, um aumento de 179% face a 2020.

Fruto destes resultados, o grupo franco-italo-americano prepara-se para distribuir dividendos de 3300 milhões de euros pelos accionistas, se a proposta for aprovada pelos próprios em assembleia, e anunciou que os trabalhadores vão ser também premiados. O bónus a distribuir pelos empregados será de 1900 milhões de euros, um aumento de 70% (mais 770 milhões de euros) face ao montante que PSA e FCA redistribuíram (em acumulado) em 2020.

“Os empregados são o coração de Stellantis. Foi graças ao seu contínuo foco na execução e na excelência que conseguimos alcançar resultados recorde no nosso primeiro ano como Stellantis”, disse o CEO da Stellantis, na passada quarta-feira. “Todos os funcionários da Stellantis entregaram-se a uma tarefa extraordinária em 2021 de combinar dois construtores automóveis, enquanto se enfrentavam sérios desafios externos. O nosso objectivo é que todos os colaboradores beneficiem do crescimento rentável da empresa”, acrescentou Tavares.

Este anúncio surge numa altura em que paira no ar a ameaça de despedimentos. Em França, estima-se que estejam pelo menos 10 mil postos de trabalho em risco, apesar de a companhia não se pronunciar acerca desses eventuais cortes. Ora, foi justamente dando o exemplo de França que o CEO da Stellantis realçou como este bónus vai ter impacto no dinheiro que os trabalhadores levam para casa. Nesse país, funcionários com remunerações inferiores a 2,5 vezes o salário mínimo em França (até cerca de 3170€ líquidos) receberão uma média de 4400€.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em reacção, os sindicatos queixam-se que a “recompensa” dada aos trabalhadores é muito inferior aos dividendos que serão distribuídos pelos accionistas e defendem que a prioridade deveria ser aumentar os salários.

A suportar os resultados financeiros que a Stellantis alcançou estão “sinergias com cerca de 3,2 mil milhões de benefício líquido” e, sobretudo, o salto de 95% no resultado operacional, que quase duplicou ao fixar-se nos 18.011 milhões de euros. Com rentabilidade em todos os segmentos, a margem passou de 6,9% para 11,8%. As receitas líquidas aumentaram 14% (152.119 milhões de euros) e a liquidez industrial disponível é de 62,7 mil milhões de euros.

De recordar que a Stellantis pretende investir mais de 30 mil milhões de euros até 2025 na electrificação e na digitalização, tendo para isso estabelecido parcerias nos domínios das tecnologias de baterias, materiais para acumuladores e desenvolvimento de software.