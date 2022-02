A Assembleia Municipal do Seixal, distrito de Setúbal, aprovou duas moções e dois votos de condenação pela invasão da Ucrânia pela Rússia propostos pelos deputados municipais do PS, Bloco de Esquerda, PAN e Chega.

Os deputados municipais da CDU apresentaram uma moção com um voto em defesa da paz e pelo fim da escalada de confrontação na Europa que foi rejeitada.

O primeiro voto de condenação foi apresentado por Ivo Gomes, do PAN, que lamentou “os atos hostis e bélicos da Rússia para com os povos da Ucrânia” manifestando a vontade de que a via diplomática não esteja totalmente inviabilizada.

“Esta invasão ficará manchada nas páginas da nossa história coletiva”, refere o PAN no seu voto de condenação proposto à Assembleia Municipal do Seixal reunida na noite de sexta-feira e aprovado com os votos do PS, PSD, Chega, Bloco de Esquerda e PAN e a abstenção da CDU.

A Assembleia Municipal aprovou também a moção do Bloco de Esquerda pelo fim à invasão da Ucrânia e em defesa da paz.

Na apresentação da moção o deputado do BE Mário Macedo referiu que a invasão da Ucrânia pela Rússia é inaceitável e que o partido “condena sem reserva o ataque em curso e a ocupação de um país soberano”.

“Não há imperialismos bons e imperialismos maus; são todos perigosos para os povos e por isso rejeitamos a ação militar russa. Lamentamos todas as vidas perdidas e estamos solidários com todas as pessoas que deixam as sua casas para trás e fogem da guerra”, disse.

Na moção, aprovada com os votos a favor do Chega, Partido Socialista e PAN e a abstenção da CDU e PSD, é exigido um cessar-fogo imediato, o retomar da via diplomática e que o governo português não envie militares portugueses para o palco de guerra.

A moção do Chega, aprovada com os votos do Bloco de Esquerda, Partido Socialista, Partido Social Democrata e PAN e os votos contra da CDU, defende igualmente o fim da invasão russa, considerando tratar-se de “um ato vil, que coloca em causa a estabilidade social, económica e política internacional”.

Os deputados municipais do Partido Socialista apresentaram um voto de condenação onde defendem o apoio à soberania e à integridade territorial da Ucrânia e a solidariedade para com o povo ucraniano e, muito em particular, com a comunidade ucraniana em Portugal.

Tomás Santos, deputado municipal do PS, disse que neste conflito a escolha tem de ser clara, tendo este voto também um apelo à paz, à segurança e ao respeito pelo direito internacional, considerando a via diplomática a única solução aceitável para a resolução do conflito.

O voto de condenação do PS foi aprovado com os votos a favor do PSD, Chega, Bloco de Esquerda e PAN, os votos contra da CDU e uma abstenção da CDU.

Já a proposta dos deputados municipais da CDU, rejeitada, apelava à instauração de um cessar-fogo e à abertura de uma via negocial, considerando que a guerra é condenável e não é solução para os problemas, referindo que a Rússia “é um país capitalista, cujo posicionamento é determinado, no essencial, pelos interesses das suas elites e detentores dos seus grupos económicos”.

A CDU considera ainda no seu texto que “não é expectável que a Rússia, cujo povo conheceu na história colossais agressões, considere aceitável que seja incrementado junto às suas fronteiras um cerco militar por via de um ainda maior alargamento da Nato” e que o agravamento da situação “é indissociável do continuo alargamento da Nato”.

A Assembleia Municipal do Seixal, presidida por Alfredo Monteiro (CDU), decorreu durante a noite de sexta-feira e início da madrugada de sábado, continuando os trabalhos na próxima segunda-feira.

