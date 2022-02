A França, que preside ao Conselho da União Europeia, anunciou este sábado uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros da Energia, na segunda-feira, em Bruxelas, uma vez que muitos países europeus dependem fortemente da Rússia para importações de gás.

“Na sequência da agressão militar russa contra a Ucrânia e no quadro da presidência francesa do Conselho da União Europeia, Barbara Pompili, ministra da Transição Ecológica, reunirá na segunda-feira os seus homólogos europeus encarregados da energia, em Bruxelas, para uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros”, segundo um comunicado.

O Conselho de Ministros Extraordinário terá início pelas 15h00, de acordo com a mesma fonte.

Uma conferência de imprensa será organizada a este respeito, com Barbara Pompili e Kadri Simpson, comissária da Energia.

A União Europeia endureceu as sanções à Rússia, após a invasão da Ucrânia, sem, no entanto, ter ainda excluído o país do sistema de transações bancárias internacional Swift.

Vários estados membros receiam, entre os quais a Alemanha, a grande dependência do gás russo para abastecimento, preferindo encarar a medida mais tarde.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos 198 mortes, incluindo civis, e mais de 1.100 feridos, em território ucraniano, segundo Kiev.

A ONU deu conta de 120.000 deslocados desde o primeiro dia de combates.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a “operação militar especial” na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.