O treinador portugués Vítor Pereira foi este sábado recebido por dezenas de eufóricos adeptos do Corinthinas, clube de futebol brasileiro que vai orientar esta época.

Aos gritos, em uníssono, de “Vítor chegou! Vítor chegou! Vítor chegou!”, o técnico de 53 anos teve a primeira receção no aeroporto internacional de São Paulo, onde viu as primeiras bandeiras e ouviu os primeiros cânticos de entusiasmo pela sua chegada.

“É por isto mesmo (os adeptos), a sua paixão e a emoção” que o luso disse ter aceitado o repto de ir treinar para o Brasil, elogiando o “grande clube” que vai orientar num “campeonato competitivo com bons jogadores”.

“Conheço muitos dos jogadores (do Corinthians) e vim porque acredito que têm qualidade. Acredito no projeto e agora temos de começar a trabalhar para perceber especificamente o que tenho (à disposição)”, disse aos jornalistas, à sua chegada.

Vítor Pereira vai substituir Sylvinho, que deixou o Corinthians no início de fevereiro. No fomingo, vai assistir ao jogo com o Bragantino, mas a sua estreia no banco deve acontecer somente em 5 de março, em casa frente ao São Paulo, num dos dérbis do campeonato paulista, no qual lidera o Grupo A, com quatro pontos de avanço para o Guarani.

“Claramente que é um clube muito grande, de uma ligação mundial com a história, que está à procura de voltar a vencer. E esse é o desafio. Podemos prometer que vamos dar tudo de nós, vamos viver o clube com paixão, com compromisso total e dar o melhor para a equipa ser competitiva. E vamos ver se com o tempo podemos dar alegrias aos nossos adeptos”, disse, aos meios do clube, já a caminho do hotel.

Na sexta-feira, no Porto, revelou o desejo de ter uma equipa “agressiva e dominante”, recordando que esse é o seu “ADN enquanto treinador”.

Sem clube desde que deixou os turcos do Fenerbahçe, no início de fevereiro, Vítor Pereira, de 53 anos, assume o comando do ‘timão’, tornando-se o terceiro treinador português em clubes do Brasileirão, juntando-se a Abel Ferreira (Palmeiras) e Paulo Sousa (Flamengo).

Campeão pelo FC Porto em 2011/12 e 2012/13, Vítor Pereira vai treinar no sexto país da carreira, depois de passagens pelos sauditas do Al-Ahli Jeddah, pelos turcos do Fenerbahçe, pelos gregos do Olympiacos, pelos chineses do Shanghai SIPG e pelos alemães do Munique 1860.