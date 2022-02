Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nos quartos o Sporting goleou o Quinta dos Lombos por 7-3 e o Benfica não ficou atrás com um triunfo por 5-0 frente ao Sp. Braga/AAUM, nas meias-finais os encarnados bateram o Futsal Azeméis por 2-0 e os leões passaram o Elétrico com 7-1, o jogo decisivo seria entre os dois crónicos candidatos à vitória de qualquer troféu nacional. A Taça da Liga, numa Final Eight realizada no Pavilhão Municipal de Loulé, voltou a não ter surpresas de maior e o segundo título da temporada voltava a ter os velhos rivais como finalistas, depois da Supertaça no início da época que terminara com vitória verde e branca por 7-2. Mas, como em todos os mais de 100 dérbis na modalidade, haveria um ponto “diferente” e que trazia outra expetativa à partida.

Naquela que era a sua sétima edição, Benfica e Sporting chegavam com o mesmo número de troféus à final de 2022: as águias venceram em 2018, 2019 e 2020 (duas contra o Sporting, uma com o Sp. Braga/AAUM), os leões ganharam em 2016, 2017 e 20201 (duas frente ao Fundão, uma com o Benfica). Ou seja, quem fosse o vencedor passaria a ter também o recorde de títulos na competição. Mas havia um outro dado a ter em conta: desde a vitória do Benfica na final da Taça da Liga em janeiro de 2020, o Sporting ganhou oito dos 11 jogos (os últimos quatro consecutivos) e perdeu apenas um, nos penáltis da última final da Liga.

Esta temporada, com outro treinador (o espanhol Pulpis) e um plantel reforçado, os encarnados procuravam a redenção após dois dérbis falhados em 2021/22, com os verde e brancos a ganharem no Pavilhão João Rocha por 5-2 para a nona jornada da Liga e a conseguirem depois a Supertaça em Gondomar por 7-2, num encontro que acabou com o técnico benfiquista a deixar um aviso à navegação pela forma como a equipa não conseguiu manter o mesmo nível que conseguira na primeira parte. Agora, não houve duas sem três. E, a par do triunfo por 5-2, o Sporting conquistou a Taça da Liga e o oitavo título consecutivo numa saga que começou na Supertaça e na Taça de 2019/20 concluída na época seguinte, passou por Campeonato, Taça, Supertaça e Liga dos Campeões de 2020/21 e prosseguiu com Supertaça e Taça da Liga em 2021/22.

O dérbi começou de forma “atribulada”, com Robinho a fica a sangrar da zona da orelha após um choque com Pany Varela e Erick a lesionar-se na perna ainda dentro do minuto inicial da final. Depois, os remates foram-se sucedendo, com Arthur a desviar de calcanhar ao poste da baliza de Guitta (4′) e o Sporting a aproveitar um cartão vermelho direto a Rocha (que revia a antiga equipa em Portugal) aos 7′ para inaugurar o marcador em superioridade numérica por Alex Merlim, num remate cruzado (8′). André Sousa ainda foi determinante a segurar a desvantagem mínima mas o Benfica cresceu com o passar dos minutos, somando várias boas oportunidades para inaugurar o marcador incluindo com as duas equipas estavam “tapadas” por faltas. Os encarnados não marcaram, os leões não perdoaram: num lance que começou num grande gesto de Zicky na defesa, Cavinato assistiu na perfeição Alex Merlim e o italo-brasileiro fez o 2-0 em cima do intervalo.

O segundo tempo começou com o Benfica a tentar marcar rápido mas com o Sporting a assumir a partida, aumentando por Pauleta na sequência de um canto (27′) e beneficiando de outras oportunidades para fechar de vez o encontro que não foram aproveitadas e que deram um fôlego extra aos encarnados, que em menos de três minutos marcaram por duas vezes e reabriram a final: Bruno Cintra fez o 3-1 após uma defesa incompleta de Guitta (28′), Chishkala encostou à boca da baliza um livre de Arthur (31′) e tudo mudou em Loulé para os derradeiros minutos. No entanto, e já depois de uma bola na trave de Tomás Paçó, Pany Varela apontou o 4-2 num remate de longe ao ângulo após grande trabalho de Pauleta (35′). O mesmo Pany Varela, quando o Benfica arriscava já em 5×4, fechou as contas após passe de Cardinal (38′).