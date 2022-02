Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vladimir Putin é um homem “inteligente, claro” mas “o principal problema é que os nossos líderes são burros e estão a deixá-lo prosseguir com esse atentado contra a humanidade”, afirmou Donald Trump, ex-Presidente dos EUA, num discurso feito na noite de sábado. Nesse discurso, em que também elogiou Volodymyr Zelensky – “é um homem corajoso, está a aguentar-se…” –, Trump argumentou que, quando estava na Casa Branca, “Putin tinha respeito pela América”.

Numa conferência anual ligada ao movimento conservador nos EUA, Donald Trump não aproveitou a oportunidade para reformular os elogios que tinha feito ao líder russo. À medida que as tropas da Rússia entravam na Ucrânia, no final da semana passada, Trump referiu-se a Putin como “um génio” e elogiou os dotes estratégicos do Presidente russo, mesmo não tendo dito que concordava com o que Putin estava a fazer.

Na mesma linha, voltando a considerar Putin um líder “inteligente”, Trump disse que o Presidente russo está a “fazer o que quer” de Joe Biden, o Presidente norte-americano. “Não é bonito de se ver”, rematou Donald Trump.

“Não tenho dúvidas de que Putin tomou esta decisão [de invadir a Ucrânia] depois de ter visto a patética saída dos EUA do Afeganistão”, atirou Donald Trump, assegurando que “durante a nossa Administração, Putin tinha respeito pela América”.