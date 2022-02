Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma intérprete que fazia a tradução simultânea de um discurso divulgado pelo Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy emocionou-se e, em choro, não conseguiu concluir a tradução.

O momento televisivo foi partilhado por um antigo embaixador da Áustria na Ucrânia, Olexander Scherba.

Ukrainian-German interpreter breaks down in tears while translating @ZelenskyyUa speech. #UkraineUnderAttack #StandWithUkraine #RussiaGoHome pic.twitter.com/Byno9Qsu79

— olexander scherba???????? (@olex_scherba) February 27, 2022