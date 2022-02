A festa da expiação dos Linda Martini

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A manhã tinha começado atordoada com as notícias de que a guerra tinha estalado durante a noite, com a invasão russa à Ucrânia. E este é um dado que faz a diferença, seja porque a música é o menos importante em alturas como esta, seja porque a música, a arte, é igualmente o mais importante em alturas como esta. Lembremo-nos do mantra tantas vezes partilhado nas redes sociais – e erradamente atribuído a Winston Churchill, foi inventado – a referir que a cultura é a melhor razão que temos para defendermos seja o que for. Lembremo-nos também do papel crucial da arte aquando dos confinamentos por causa da pandemia.

Conversámos com os Linda Martini, a propósito do lançamento do seu novo álbum, Errôr, no estúdio Haus, perto da estação de Santa Apolónia, onde iriam ensaiar a seguir, e, nessa altura, André Henriques, Cláudia Guerreiro e Hélio Morais não quiseram revelar quem viria a substituir Pedro Geraldes, que tinha saído da banda havia sete dias, disco já pronto, e já não iria integrar a digressão de apresentação, que começou esta segunda-feira no Porto, no Plano B, e segue, na quarta-feira, para Lisboa, no Musicbox. Ambos os concertos estão esgotados.

Façamos então fast forward para o final de dia de domingo, no Lounge, em Lisboa, onde os Linda Martini deram um pequeno concerto de apresentação do álbum para alguns amigos e fãs que tinham comprado o disco em avanço e onde se revelou o elemento óbvio que irá preencher o lugar da guitarra deixada por Pedro Geraldes: Rui Carvalho, também conhecido por Filho da Mãe.

“Não houve divergências estéticas, nem musicais. Houve um desencontro, que é no fundo o que acontece com as relações”, explicou em entrevista André Henriques a saída de Pedro Geraldes. “Se às vezes já é difícil manter uma relação a dois – toda a gente já passou por encontros e desencontros desse tipo –, ter uma banda é ter, neste caso, uma relação a quatro. Nós que já fomos cinco”, referindo-se ao guitarrista Sérgio Lemos.

“Eu nem vi/ Que eu sem ti/ Sou só eu/ Sem ti”, começa por ouvir-se, gravado, o coro iniciático de “Eu Nem Vi”, no Lounge. Os Linda Martini vão tocar o álbum na íntegra. Esta é a primeira canção do disco e é, à semelhança de temas como “Mulheres a Dias”, “Dá-me a Tua Melhor Faca” ou “Amor Combate”, um clássico instantâneo, no que tem de mais melódico, de mais pop.