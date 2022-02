Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os estudantes do ensino superior têm quase 40 milhões de euros em dívida às universidades e politécnicos.Em algumas instituições, as propinas em atraso aumentaram entre 50% e 70% nos últimos dois anos.

De acordo com o Público, os 40 milhões de euros em dívida dizem respeito a 17 das 29 instituições de ensino superior. Em comparação com o período pré-pandemia, os números revelam que existe um aumento de 35% a nível nacional.

Por exemplo, no caso do Politécnico do Porto, o valor das propinas em dívida aumentou 40%, a partir do momento em que começaram as restrições a propósito da pandemia. Na Universidade de Coimbra, o aumento é de quase 30%.

João Machado, dirigente da Federação Académica de Lisboa, adiantou ao Público que o aumento das dívidas pode ter várias explicações. Primeiro, “o facto de os estudantes estarem menos presentes por força do ensino à distância também ajudará a um maior descuido no pagamento”. Além disso, a diminuição dos rendimentos familiares e a flexibilização das regras são também motivos válidos.