A Câmara da Trofa está disponível para acolher 28 refugiados ucranianos, cujo processo de sinalização está em curso na fronteira da Polónia com a Ucrânia, para onde vão terça-feira três carrinhas com mantimentos, anunciou esta segunda-feira fonte do município.

“A prioridade será para pessoas que já cá tenham família, mas, quem não tiver, a câmara garante o apoio que eles precisarem, seja alojamento, apoio psicológico e, caso queiram continuar cá, arranjar também emprego e escola para as crianças“, acrescentou à Lusa a fonte.

A câmara, continuou a fonte, “está a trabalhar com o consulado da Ucrânia no Porto e não virá ninguém sem documentos (…), vai haver ajuda lá para sinalizar os que não têm família cá. A prioridade será para as crianças e mães”.

No sentido de facilitar o processo, saiu esta segunda-feira da Trofa um grupo de ucranianos que, durante a viagem, manterá o contacto com as três carrinhas com mantimentos que iniciarão na terça-feira a viagem até à Polónia, acrescentou.

Os mantimentos enviados para o leste da Europa resultaram de uma angariação que decorreu durante o fim de semana naquele concelho do distrito do Porto e que inclui roupa, comida e artigos de higiene, entre outros, informou a câmara.

Os 28 refugiados viajarão para Portugal nas carrinhas que saíram da Trofa, assumindo a autarquia as despesas com portagens e combustível, continuou.

“Caso corra bem, o presidente [Sérgio Humberto] está disposto a acolher mais refugiados ucranianos“, assinalou a fonte.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e quase 500 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a “operação militar especial” na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.