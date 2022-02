O Famalicão, da I Liga portuguesa de futebol, solidário com um elemento da equipa técnica a quem foi diagnosticada leucemia, avançou esta segunda-feira com uma campanha para encontrar dadores de medula óssea compatíveis “para salvar vidas”.

O primeiro golo da vitória do Famalicão no jogo com o Tondela (2-1), da 24.ª jornada, no sábado, foi dedicado pelos jogadores a Rui Coelho, do departamento de observação e análise da equipa principal, a quem foi diagnosticada leucemia.

Após o golo apontado por Banza, o jogador ergueu uma camisola do Famalicão, com o nome de Rui Coelho nas costas e a mensagem “Estamos contigo”.

No site oficial, o clube minhoto abordou este momento e solidarizou-se com o elemento da equipa técnica.

“A mensagem de força — ‘Rui Coelho estamos contigo’ — que estava escrita na camisola levantada pelos jogadores tem o intuito de transmitir apoio num momento delicado da vida de Rui Coelho, a quem foi diagnosticada leucemia. Dado tratar-se de um membro da nossa família, os jogadores prontificaram-se a enviar todo o apoio e pretenderam igualmente sensibilizar todos os adeptos para um problema que afeta muitas pessoas”, pode ler-se no comunicado.

Nesse sentido, o Famalicão lança uma campanha para encontrar um dador de medula óssea compatível “para salvar vidas”.

“O Futebol Clube de Famalicão pretende ter um papel bastante ativo neste jogo e está a delinear uma estratégia para contribuir para a vitória de todos os que necessitam de um dador de medula óssea compatível. A breve prazo serão realizadas várias iniciativas com o intuito de alargar a rede de dadores de medula óssea”, anunciaram ainda.