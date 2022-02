Um homem suspeito de ter tentado matar outro esta segunda-feira com uma arma branca, deixando-o em estado grave, foi detido pela GNR, no concelho alentejano de Aljustrel, disse à agência Lusa fonte da força de segurança.

Depois da tentativa de homicídio, o homem fugiu, mas a GNR, na sequência de várias diligências, conseguiu localizá-lo e deteve-o, precisou a fonte, referindo que a Guarda já passou a investigação do caso para a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.

A vítima é um homem, de 43 anos, que foi transportado para o hospital de Beja “com diversos ferimentos provocados por uma arma branca” e em estado grave, indicou a fonte, que ainda não sabia a idade do suspeito.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o alerta às autoridades foi dado às 11h14 e a tentativa de homicídio ocorreu na Estrada Nacional 2, na União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, concelho de Aljustrel, distrito de Beja.

As operações no local envolveram 12 operacionais, apoiados por seis veículos, dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Beja.