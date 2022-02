Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rádio Observador tem estado a acompanhar em permanência a Guerra na Ucrânia, desde que a invasão começou na passada quinta-feira. Temos a informação atualizada e descodificada em direto, com reportagens dos enviados especiais do Observador Cátia Bruno e João Porfírio, entrevistas, debates e podcasts especiais, como o novo A História do Dia, apresentado pelo subdiretor Ricardo Conceição. Pode ouvir a emissão da Rádio Observador clicando aqui.

Fizemos várias adaptações na nossa grelha habitual de programas, para dar prioridade à cobertura dos desenvolvimentos deste conflito militar. Os ouvintes têm demonstrado o seu interesse, enviando mensagens áudio por para o 910024185, para serem transmitidas em antena; escrevendo comentários nas redes ou para o mail ouvinte@observador.pt; e mostrando um interesse crescente: a escuta online duplicou em horário nobre e quadruplicou noutros horários ao longo do dia. Sexta-feira foi ainda o dia em que mais pessoas ouviram podcasts da Rádio Observador, desde que o projeto arrancou em Junho de 2019.