A economia portuguesa cresceu 4,9%, acima do estimado, confirmou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatísticas (INE). O crescimento de 2021 seguiu-se a uma queda histórica de 8,4% em 2020.

O Governo estimava que o crescimento ficasse nos 4,8%.

Os 4,9% já tinham sido avançados nos dados preliminares anunciados no último dia de janeiro.

No quarto trimestre foi igualmente confirmado o crescimento de 1,6% em cadeia (face ao terceiro trimestre) e os 5,8% homólogos.

Nos dados divulgados esta segunda-feira o INE realça que, em termos nominais, o PIB aumentou 5,7% em 2021 (depois de uma queda de 6,7% em 2020), atingindo cerca de 211 mil milhões de euros.

Segundo a decomposição do INE da evolução económica, as exportações e a procura interna foram o motor do crescimento. A procura interna aumentou 5%, tendo o consumo privado registado um crescimento de 4,4%, não tendo ainda recuperado da totalidade da perda de 2020 que atingiu os 7,1%.

Para este aumento da procura interna contribuiu o consumo privado com um crescimento de 4,4%, resultante em particular de aquisições de bens correntes não alimentares e serviços (+5,4%) e dos bens duradouros (+4,6%), nomeadamente automóveis.

Já o consumo público subiu 5% e o investimento escalou 7,2% em 2021, depois de uma queda de 5,7% em 2020.

As exportações, por outro lado, subiram mais do que as importações — 13% e 12,8% respetivamente. Mas, saliente o INE, “em 2021, num contexto de aumentos expressivos de preços em particular na segunda metade do ano, verificou-se uma perda significativa dos termos de troca, tendo o deflator das importações de bens e serviços registado uma taxa de variação de 7,6% (-3,4% no ano anterior) e o deflator das exportações de bens e serviços uma taxa de variação de 6,0% (-2,4% em 2020). Esta diferença entre deflatores, traduziu em parte o efeito mais intenso da subida do preço dos bens energéticos no deflator das importações.”

O valor acrescentado bruto (VAB) a preços base aumentou 4,4% em volume no ano passado, segundo o INE.

Apesar do crescimento acima do esperado ainda não foi em 2021 que a economia portuguesa recuperou para níveis pré-pandemia.

Em relação ao quarto trimestre a variação homóloga do PIB foi de 5,8%, conforme já antecipado e de 1,6% em cadeia, confirmando o abrandamento no final do ano da economia portuguesa. O investimento foi dos que mais abrandou, passando de um crescimento de 7,8% no terceiro trimestre para uma subida de 5,1% no quarto trimestre. O consumo privado acelerou no quarto trimestre de 3,9% para 5,2%, enquanto o público desacelerou de 4,4% para 3,1%.