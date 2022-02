Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A taxa de inflação terá subido 4,2% em fevereiro, face ao mesmo mês do ano passado, de acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatísticas.

A confirmar-se esta estimativa, será a taxa de inflação homóloga mais elevada desde outubro de 2011, ou seja em mais de dez anos. Na altura, o pico de preços deveu-se em parte ao aumento extraordinário do IVA da eletricidade para 23%, uma das medidas adotadas pelo programa de ajustamento imposto pela troika.

Para esta aceleração dos preços contribuiu a variação do índice dos produtos energéticos que se fixou em 14,9%, face a 12,1% em janeiro. O índice de produtos alimentares não transformados terá valorizado 3,8%, face aos 3,4% verificados em janeiro. Excluindo os produtos alimentares e os combustíveis o indicador de inflação subjacente terá subido 3,2%, face a 2,4% em janeiro.

A variação média dos preços nos últimos 12 meses está nos 1,8%, também a crescer face aos 1,5% de janeiro. Os dados definitivos para a inflação em fevereiro serão divulgados pelo INE a 10 de março.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em janeiro a inflação estava nos 3,3%, um aumento de 0,6 pontos percentuais face ao índice registado em dezembro.