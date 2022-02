Um jovem atingido com disparos de uma arma de fogo morreu na madrugada de domingo após desavenças durante uma festa, num café do bairro da Bela Vista, em Setúbal, confirmou esta segunda-feira à Lusa a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo o diretor da PJ de Setúbal, João Bugia, a vítima foi transportada ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer naquela unidade hospitalar.

De acordo com o responsável da PJ, o autor dos disparos pôs-se em fuga depois do crime, mas está identificado.

O incidente ocorreu entre as 02h00 e as 03h00 de domingo, tendo a PJ recolhido invólucros de vários disparos efetuados no local, que terão atingido apenas o jovem que acabou por morrer.