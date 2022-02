O Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou esta segunda-feira fortes medidas para apoiar o rublo, moeda que atingiu mínimos históricos em relação ao dólar e ao euro após as sanções ocidentais destinadas a punir a invasão da Ucrânia.

De acordo com um decreto publicado no sítio na internet do Kremlin, os residentes na Rússia estão proibidos de transferir divisas para o estrangeiro a partir de terça-feira.

Além disso, os exportadores russos terão de converter em rublos 80% das receitas em moeda estrangeira desde 1 de janeiro e continuar a manter um rácio de 80% de liquidez em rublos no futuro.

O anúncio destas medidas dramáticas surge numa altura em que a economia russa tenta reforçar as defesas contra as sanções anunciadas pelos países ocidentais em reação à invasão da Ucrânia por parte de Moscovo, iniciada na passada quinta-feira.

Ainda esta segunda-feira, o Canadá proibiu as suas instituições financeiras de efetuarem “transações” com o Banco da Rússia para o impedir de utilizar as reservas cambiais internacionais e limitar a capacidade de Moscovo de financiar a guerra.

“Vamos continuar a trabalhar em estreita colaboração para responsabilizar a Rússia pela sua invasão injustificada da Ucrânia”, afirmou o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, que anunciou pela rede social Twitter que a proibição entrou em vigor “imediatamente” e que a decisão foi tomada “em coordenação” com os outros países do G7 (os mais industrializados do mundo).

Effective immediately, all Canadian financial institutions are prohibited from engaging in any transaction with the Russian Central Bank.

We will not allow President Putin’s regime go unpunished for their invasion of Ukraine.

— Mélanie Joly (@melaniejoly) February 28, 2022