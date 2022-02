O Sporting de Braga falhou esta segunda-feira a terceira vitória seguida na Primeira Liga portuguesa de futebol, ao ceder um empate 0-0 na receção ao Santa Clara, no jogo que encerrou a 24.ª jornada da prova.

Os minhotos mantêm-se no quarto lugar do campeonato, com 45 pontos, mas estão agora a nove do Benfica, terceiro classificado, e ainda perderam a possibilidade de se afastarem do Gil Vicente, que no domingo empatou 1-1 com o líder FC Porto e é quinto, com menos quatro do que os ‘arsenalistas’.

Já o Santa Clara, que terminou com nove elementos, por expulsões de Mansur, aos 78 minutos, e Morita, aos 89, averbou o quarto encontro seguido sem vencer na Primeira Liga e ocupa o 12.º posto, com 26 pontos.