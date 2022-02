O defesa Feddal e o médio Pedro Gonçalves continuam ausentes dos treinos do Sporting, com os dois futebolistas em tratamento a dois dias do clássico com o FC Porto, na quarta-feira, das meias-finais da Taça de Portugal.

Tal como aconteceu no domingo, o marroquino e o português “estiveram em tratamento”, de acordo com o nota publicada pelo campeão nacional, na página oficial na internet.

Zouhair Feddal falhou o jogo de sábado na Madeira, diante do Marítimo (1-1), devido a um traumatismo no joelho, enquanto Pedro Gonçalves, o melhor marcador da I Liga na última época, tem uma lesão muscular na coxa esquerda.

Na terça-feira, a equipa comandada por Rúben Amorim tem agendado novo apronto, na academia Sporting, antes de ter início a conferência de imprensa de antevisão ao duelo, a partir das 12h30.

Sporting e FC Porto defrontam-se na quarta-feira, a partir das 20h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro da primeira mão das meias que será dirigido pelo árbitro Artur Soares Dias.

A segunda mão está marcada para 20 de abril, no Porto.