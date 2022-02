Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com cerca de 500.000 ucranianos a ter já abandonado o país, com receio de se tornarem vítimas da invasão russa, as filas em direcção aos países vizinhos prometem continuar a aumentar nos próximos dias. Para facilitar este êxodo, a Tesla disponibilizou a utilização gratuita da sua rede de Superchargers que possui na região para ajudar as famílias em fuga. E porque a guerra não conhece emblemas, este acesso à rede de carga propriedade da marca será aberta a todos utilizadores, independentemente do veículo que conduzem, e não apenas aos clientes da Tesla.

Apesar de não estar representado na Ucrânia, o construtor liderado por Elon Musk – que também assegurou que a internet por satélite, proporcionada pela também sua Starlink, ultrapassaria a disrupção do serviço provocado pelos invasores – não deixa de possuir muitos clientes no país que está sob ataque da vizinha Federação Russa. Estes clientes da Tesla, que importaram os seus modelos dos países vizinhos, chegaram mesmo a realizar vídeos a solicitar que a marca norte-americana arrancasse com a sua presença oficial junto dos ucranianos.

A partir de 2ª feira, alguns dos Superchargers na Polónia, Eslováquia e Hungria começaram a fornecer energia grátis a todos os utilizadores de modelos alimentados por bateria. A localização dos postos de carga inseridos neste programa de ajuda à fuga, rumo à segurança, podem ser identificados através do site da marca.