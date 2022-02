O Presidente da Ucrânia apelou aos soldados russos para abandonarem a Ucrânia: “Abandonem o vosso equipamento militar e saiam”. Num discurso ao país, Volodymyr Zelensky até falou em russo, mencionando que 4.500 “invasores russos” já morreram em território ucraniano, número que ainda não foi confirmado por Moscovo.

Volodymyr Zelensky dirigiu-se diretamente aos soldados russos, para que estes não acreditem nos seus superiores militares, nem “na propaganda russa”. “Salvem as vossas vidas. Pousem as armas. Abandonem.”

"Put down your weapons and leave."

