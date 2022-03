Internamentos descem. Há 96 pessoas nos cuidados intensivos por Covid-19

No que à distribuição geográfica diz respeito, Lisboa e Vale do Tejo volta a concentrar a maioria dos casos, com 3.817 novas infeções nas últimas 24 horas. No entanto, contrariando a tendência verificada nos boletins da DGS, é o Centro — e não o Norte — a segunda região do país com mais casos (2.947).

O Norte, por seu turno, regista 1.979. Ainda assim, é aqui que se contabilizam mais mortes atribuídas à Covid-19: 10, sendo que LVT e Centro assinalam seis mortes cada, e o Alentejo uma.

Não há vítimas a contabilizar nas ilhas e no Algarve. Os restantes casos distribuem-se da seguinte maneira: 772 infeções no Alentejo; 634 no Algarve; 504 na Madeira e 353 nos Açores.