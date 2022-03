Tem 46 pontos (45 na verdade, porque o último limita-se a dar conta do envio para as respetivas entidades), fala nos possíveis crimes de guerra que estão a ser cometidos por russos e bielorrussos, elenca todas as outras leis internacionais que estão a ser infringidas com esta invasão (e já o tinham sido na Crimeia), ameaça com novas e mais severas sanções e pede maior reforço da NATO junto aos países vizinhos da Rússia. Pode resumir-se assim a resolução aprovada esta terça-feira pelo Parlamento Europeu contra a Rússia e a Bielorrússia, que entre mais de 600 votos a favor, recebeu apenas 26 abstenções e 13 contra, um deles o do PCP, que chumbou a proposta.

Depois de um discurso gravado em vídeo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que recebeu uma ovação em pé num hemiciclo tingido pelos tons azul e amarelo, as cores da bandeira da Ucrânia, e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter afirmado que a “União Europeia e a Ucrânia estão mais próximas do que nunca”, mas que “há ainda um longo caminho a percorrer” até à adesão — “primeiro temos que pôr fim a esta guerra e depois devemos falar sobre os próximos passos” — seguiu-se a discussão e votação da resolução.

Segundo a Lusa, a sessão plenária extraordinária da assembleia europeia, em Bruxelas, terminou com 637 votos a favor, 26 abstenções, e os tais 13 votos contra, dois deles de dois eurodeputados do PCP, partido que em comunicado considera “profundamente negativa a resolução” por “impor uma visão unilateral e instiga à confrontação e à guerra”. “Ao invés de contribuir para uma urgente e necessária solução política, pugna pelo corte de todas as pontes e pela imposição de mais sanções que atingem os povos da Europa e são pretexto para colocar em causa direitos e o agravamento das condições de vida”, critica a bancada parlamentar do PCP no Parlamento Europeu.

A Resolução do Parlamento Europeu na Íntegra

A. Considerando que, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e os princípios do direito internacional, todos os Estados gozam de igual soberania e devem abster-se nas suas relações internacionais de ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado;

B. Considerando que a Federação da Rússia lançou uma invasão não provocada e injustificada da Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022;

C. Considerando que a agressão militar contra a Ucrânia foi lançada em parte a partir do território da Bielorrússia, o que ajudou e permitiu a agressão russa; considerando que o presidente ilegítimo da Bielorrússia acaba de realizar um referendo inventado para alterar a Constituição e prejudicar a neutralidade da Bielorrússia; considerando que a presença de armas nucleares russas em território bielorrusso seriam uma ameaça à segurança da Europa;

D. Considerando que, em 21 de fevereiro de 2022, a Federação da Rússia reconheceu unilateralmente a independência dos territórios controlados por forças separatistas apoiadas pela Rússia em partes das regiões de Donetsk e Luhansk, na Ucrânia, o que efetivamente inviabilizou os Acordos de Minsk; considerando que as ações da Federação da Rússia constituem uma agressão militar premeditada em flagrante violação do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e dos princípios consagrados no Ato Final de Helsínquia de 1975 e comprometem gravemente a segurança e a estabilidade europeias e mundiais;

E. Considerando que a Federação da Rússia não reconheceu e desconsiderou deliberadamente os esforços diplomáticos para encontrar uma solução para a crise atual, que é da sua própria autoria, a fim de ganhar o tempo e as vantagens tácticas necessárias para preparar uma agressão militar em grande escala contra a invasão da Ucrânia;

F. Considerando que o Conselho da União Europeia adotou uma série inicial de sanções contra a Rússia, incluindo sanções individuais específicas, sanções económicas e financeiras e restrições comerciais, e continua a preparar novas sanções em estreita coordenação com os aliados transatlânticos e outras organizações internacionais com ideias semelhantes;

G. Considerando que, em 27 de fevereiro de 2022, a Presidente da Comissão fez uma declaração sobre o estado atual e futuro das relações com a Ucrânia, na qual dizia: «[…] eles pertencem-nos. Eles são um de nós e nós queremos-los aqui’; que um número cada vez maior de civis ucranianos está a perder a vida na guerra travada pelo Kremlin contra a população da Ucrânia; que centenas de pessoas ficaram feridas e várias centenas de milhares deixaram as suas casas ou fugiram para países vizinhos; considerando que houve relatos de inúmeras violações do direito humanitário internacional cometidas por tropas russas, incluindo bombardeios indiscriminados de áreas residenciais, hospitais e jardins de infância, pilhagem de propriedades públicas e privadas e destruição arbitrária de infraestruturas civis; Considerando que mais de 14 000 pessoas, tanto militares como civis, perderam a vida em oito anos de um conflito promovido pela Federação Russa no leste da Ucrânia, enquanto os meios de subsistência da população dos territórios anexados e controlados pela Rússia na Ucrânia e arredores as regiões continuam a ser severamente afetadas;

A condenação da Rússia e da Bielorrúsia

Condena veementemente a agressão militar ilegal, não provocada e injustificada da Federação Russa contra a invasão da Ucrânia, bem como o envolvimento da Bielorrússia nesta agressão; Exige que a Federação Russa encerre imediatamente todas as atividades militares na Ucrânia, retire incondicionalmente todas as forças militares e paramilitares e equipamento militar de todo o território internacionalmente reconhecido da Ucrânia e respeite plenamente a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas; Sublinha que a agressão e a invasão militares constituem uma violação grave do direito internacional e, em particular, da Carta das Nações Unidas, e exorta a Federação Russa a voltar a cumprir as responsabilidades de membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas na manutenção da paz e segurança e ao respeito dos seus compromissos ao abrigo da Acta Final de Helsínquia, da Carta de Paris para uma Nova Europa e do Memorando de Budapeste; considera a invasão russa na Ucrânia um ataque não só contra um país soberano, mas também contra os princípios e mecanismos de cooperação e segurança na Europa e a ordem internacional baseada em regras, tal como definido na Carta das Nações Unidas; Condena firmemente a utilização do território bielorrusso pelos militares russos, com o apoio das forças bielorrussas, para lançar uma agressão militar contra a Ucrânia e manifesta profunda preocupação com os riscos que a Bielorrússia representa de abandonar a sua neutralidade e acolher os militares russos; Manifesta a sua total solidariedade com o povo da Ucrânia, que já sofreu oito anos de guerra no seu país, e condena com a maior veemência as ações da Rússia contra a Ucrânia; Insta a prosseguir os esforços diplomáticos para pôr termo à agressão russa contra a Ucrânia e encontrar uma solução pacífica baseada no respeito pela soberania e integridade territorial da Ucrânia e pelos princípios do direito internacional, bem como no direito da Ucrânia de decidir sobre futuras alianças sem interferência externa; insta a Federação Russa a retomar a via do diálogo e da diplomacia, a fim de salvar o povo da Ucrânia e não só, bem como o seu próprio povo, do flagelo da guerra;

Os avisos. Rússia pode estar a cometer crimes de guerra

Denuncia o reconhecimento unilateral pela Federação Russa da independência das áreas ocupadas pela Rússia das regiões de Donetsk e Luhansk na Ucrânia e insta todos os países a absterem-se de aderir a este reconhecimento; reitera que a UE não reconhece e continua a condenar a anexação ilegal da Crimeia como uma violação do direito internacional e continua empenhada em aplicar plenamente a sua política de não reconhecimento, nomeadamente através de medidas restritivas e cooperação em fóruns internacionais; Rejeita categoricamente a retórica russa que insinua o possível recurso a armas de destruição maciça, no contexto de uma arquitetura global já deteriorada e erodida de não proliferação, desarmamento e controlo de armas; recorda à Federação Russa as suas obrigações internacionais e alerta para os perigos de uma escalada nuclear do conflito; manifesta preocupação com o aumento do nível de alerta do seu arsenal nuclear pela Federação da Rússia; recorda à Federação Russa que quaisquer provocações na fronteira de qualquer Estado-Membro da UE ou ataques a navios na bacia do Mar Negro podem levar a uma maior escalada do conflito; Manifesta o seu pesar inconsolável pela trágica perda de vidas e sofrimento humano causados ​​pela agressão russa e salienta que os ataques contra civis e infraestruturas civis, bem como os ataques indiscriminados, são proibidos pelo direito internacional humanitário e, portanto, constituem crimes de guerra;

Refugiados. Criar mecanismos de solidariedade na UE

Salienta a necessidade de dar atenção especial aos grupos vulneráveis, minorias e mulheres e crianças, uma vez que são particularmente afetados em situações de conflito e necessitam de proteção e apoio especiais, em particular crianças em instituições, crianças desacompanhadas e crianças com deficiência e outras doenças graves, incluindo cancro infantil, e destaca a necessidade de garantir que continuem a receber os cuidados necessários e o tratamento que salva vidas e sejam imediatamente evacuadas para um local seguro; Exorta a Comissão e os Estados-Membros a prestarem mais ajuda humanitária de emergência à Ucrânia em cooperação com as agências humanitárias das Nações Unidas e outras organizações internacionais parceiras; insta a Federação Russa a conceder acesso seguro e desimpedido às agências humanitárias da ONU, inclusive nas áreas temporariamente não controladas pelo governo do leste da Ucrânia; Congratula-se com o compromisso da Comissão e da Presidência francesa do Conselho de ativar a Diretiva de Proteção Temporária, a fim de proporcionar acesso imediato à proteção a todos os refugiados da Ucrânia; insta os Estados-Membros a aprovarem esta proposta no Conselho Justiça e Assuntos Internos de 4 de março de 2022; insta o Conselho a dividir igualmente entre os Estados-Membros a responsabilidade pelo acolhimento dos refugiados que chegam às fronteiras externas da UE; insta a Comissão a estabelecer um mecanismo de solidariedade para relocalizar os refugiados da Ucrânia que chegaram à Polónia, Hungria, Roménia e Eslováquia para outros Estados-Membros e apela à suspensão das operações de regresso à Ucrânia em toda a UE; insta os Estados-Membros a prolongarem os vistos dos estudantes ucranianos e de outros titulares de vistos ucranianos; Congratula-se com a abordagem ativa dos Governos da Polónia, Hungria, Roménia, Bulgária, Eslováquia e Moldávia para manter as suas fronteiras abertas e fornecer meios de evacuação, abrigo, assistência de emergência, assistência médica e asilo às pessoas que fogem da guerra na Ucrânia e perseguição, incluindo cidadãos ucranianos e não ucranianos;

Sanções: mais e mais severas se civis continuarem a ser atingidos

Congratula-se com a rápida adoção de sanções pelo Conselho com o objetivo de persuadir a Federação Russa a cessar os seus ataques contra a Ucrânia; insiste, no entanto, à luz dos últimos ataques, incluindo contra zonas residenciais e infraestruturas civis, na necessidade de adotar sanções adicionais severas; Solicita que o âmbito das sanções seja alargado e que as sanções se destinem a enfraquecer estrategicamente a economia e a base industrial russas, em particular o complexo militar-industrial e, assim, a capacidade da Federação Russa de ameaçar a segurança internacional no futuro, bem como a extensão das sanções à Bielorrússia com base no seu apoio direto à invasão russa da Ucrânia; Solicita, em particular, que seja restringida a importação dos bens de exportação russos mais importantes, incluindo petróleo e gás, e que sejam proibidos novos investimentos da UE na Federação Russa, bem como novos investimentos russos na UE, para que todos os Bancos russos sejam bloqueados do sistema financeiro europeu, a Federação Russa e a Bielorrússia sejam banidas do sistema SWIFT e sanções secundárias sejam impostas a bancos que usam meios alternativos ao SWIFT para transações relacionadas ou para sanções semelhantes àquelas, e solicita a proibição a bancos russos de angariar fundos ou de contrair empréstimos nos mercados europeus a partir de mercados de capitais secundários; apela à proibição do acesso aos contratos públicos da UE para a aquisição de bens e serviços originários da Rússia e da Bielorrússia; solicita a proibição da exportação de quaisquer produtos de alta tecnologia e bens estratégicos para o mercado russo; solicita que o financiamento de todos os programas de cooperação em investigação e inovação com a Rússia apoiados com fundos da UE seja imediatamente bloqueado ou retirado e que os programas inter-regionais sejam suspensos; apela ao encerramento dos portos da UE aos navios russos; solicita que o Banco Internacional de Investimento, controlado pela Rússia, seja imediatamente proibido de operar na UE; solicita que seja recusado o acesso a todos os portos da UE para os navios cujo último ou próximo porto de escala seja na Federação Russa, exceto em caso de razões humanitárias justificadas; congratula-se com a proibição de voos de transportadoras russas, bem como de voos privados russos, no espaço aéreo da UE; apela à adoção e aplicação adequada de sanções semelhantes à Bielorrússia; Salienta a necessidade de manter uma abordagem coerente das sanções sem quaisquer isenções induzidas por interesses setoriais ou nacionais; salienta a necessidade de os Estados-Membros reconhecerem e aceitarem que sanções severas contra a Federação Russa terão inevitavelmente efeitos negativos na sua situação económica e insta a Comissão a identificar e facilitar meios e formas de fazer face às consequências económicas e sociais das sanções; Insiste em que todas as sanções futuras devem continuar a ser estreitamente coordenadas com os aliados transatlânticos e parceiros internacionais, a fim de maximizar a sua eficácia; Reitera os seus apelos anteriores para reduzir significativamente a dependência energética, em particular do gás, petróleo e carvão russos, nomeadamente através da diversificação das fontes de energia, incluindo a expansão dos terminais de gás natural liquefeito e das rotas de abastecimento, desagregação do armazenamento de gás e aumento da eficiência energética e a velocidade da transição para energia limpa; solicita o abandono definitivo do gasoduto Nord Stream 2 e, por conseguinte, congratula-se com a decisão do Governo alemão de suspender a certificação do Nord Stream 2; insta a Comissão e os Estados-Membros a criarem um mecanismo de coordenação e a utilizarem todos os depósitos de gás possíveis, a fim de assegurar o fornecimento ininterrupto de gás à UE; insta os Estados-Membros, a Comissão e o Banco Central Europeu a acompanharem atentamente o impacto do ataque russo sobre a estabilidade financeira e a estabilidade dos preços, especialmente no que diz respeito aos produtos energéticos, e a ponderarem medidas adequadas para mitigar qualquer impacto económico e social negativo impacto; insta os Estados-Membros a cessarem qualquer colaboração com a Rússia no domínio nuclear, em particular a cooperação com a Rosatom e as suas filiais, incluindo a cooperação com a Rússia na Agência Internacional da Energia Atómica e a cessação ou supressão das licenças de funcionamento de todas as filiais da Rosatom; Solicita que o atual regime de sanções globais da UE seja complementado com um instrumento dedicado ao combate à corrupção e à rápida adoção de sanções específicas contra indivíduos responsáveis ​​por corrupção de alto nível na Rússia e na Bielorrússia, bem como oligarcas e funcionários próximos da liderança; insta os Estados-Membros e os países aliados com regimes de residência (vistos gold) por investimento a reverem todos os beneficiários desse estatuto de residência e a revogarem os atribuídos a indivíduos russos com elevado património líquido e às suas famílias, em especial os associados a indivíduos e empresas sancionados; reitera o seu apelo à Comissão e aos Estados-Membros para que apliquem consistentemente as regras de combate ao branqueamento de capitais existentes e criem uma maior transparência, especialmente em relação aos fundos depositados ou gastos na UE pela elite russa; reitera o seu apelo ao congelamento dos bens na UE dos oligarcas próximos da liderança russa e das suas famílias e ao cancelamento dos seus vistos Schengen;

O apoio à NATO e ao seu reforço junto à Rússia

Reitera que a NATO é a base da defesa coletiva dos Estados-Membros que são Aliados da NATO; congratula-se com a unidade entre a UE, a NATO e outros parceiros democráticos para enfrentar a agressão russa, mas sublinha a necessidade de aumentar a sua postura coletiva de dissuasão, preparação e resiliência; incentiva o reforço da presença avançada da NATO nos Estados-Membros da UE geograficamente mais próximos do agressor russo e do conflito; destaca as cláusulas de assistência mútua e solidariedade da UE e apela ao lançamento de exercícios militares comuns; Salienta que este ataque exige que a UE e a NATO se preparem para todas as possibilidades; congratula-se, a este respeito, com a ativação dos planos de defesa da NATO, bem como a ativação das forças de resposta da NATO e o seu destacamento parcial, para além do destacamento de tropas dos Aliados da NATO, incluindo o Reino Unido, os EUA e o Canadá, a fim de reforçar a zona oriental flanquear e deter qualquer nova agressão russa; reitera o seu apelo aos Estados-Membros da UE para que aumentem as despesas de defesa e assegurem capacidades mais eficazes e que utilizem plenamente os esforços conjuntos de defesa no quadro europeu, nomeadamente a Cooperação Estruturada Permanente (PESCO) e o Fundo Europeu de Defesa, a fim de reforçar o pilar europeu dentro da NATO, que aumentará a segurança da NATO e dos Estados-Membros da UE; Condena firmemente as ameaças feitas pela Federação Russa contra Estados-Membros que não são aliados da NATO e convida-os a deliberar sobre as suas opções para aumentar a sua segurança; apoia o seu direito soberano de escolher as suas políticas de segurança; congratula-se com a estreita coordenação entre a NATO e os países parceiros Finlândia e Suécia;

Ainda mais ajuda militar à Ucrânia e apoio na cibersegurança

Solicita que sejam aumentadas as contribuições para o reforço das capacidades de defesa da Ucrânia; apoia firmemente a mobilização do Fundo Europeu para a Paz e o fornecimento de equipamento militar pelos Estados-Membros; solicita que as medidas de assistência à Ucrânia de 2 de dezembro de 2021 no âmbito do Fundo Europeu para a Paz, que incluem o financiamento de unidades médicas militares, incluindo hospitais de campanha, unidades de engenharia, mobilidade e logística, bem como apoio à cibersegurança, sejam imediata e totalmente implementado; insta o Serviço Europeu para a Ação Externa a identificar formas adicionais de apoiar a Ucrânia no âmbito do Fundo Europeu para a Paz e de todos os outros instrumentos disponíveis; Exorta os Estados-Membros a acelerarem o fornecimento de armas defensivas à Ucrânia em resposta a necessidades claramente identificadas e em conformidade com o artigo 51.º da Carta das Nações Unidas, que permite a autodefesa individual e coletiva, a aumentar a cooperação de inteligência com a Ucrânia no que diz respeito à agressão contínua e compartilhar imagens de satélite através do SatCen e outros sistemas de satélite; Reconhece a decisão tomada de transferir pessoal da missão civil da política comum de segurança e defesa da UE (Missão Consultiva da UE) para fora da Ucrânia, a fim de garantir a segurança pessoal e solicita que seja dada especial atenção à segurança do pessoal local; solicita uma reavaliação urgente do mandato da missão e a sua actualização com uma componente de formação militar; apoia o reforço da Missão de Assistência Fronteiriça da UE para a Moldávia e a Ucrânia (EUBAM) na fronteira entre a Ucrânia e a República da Moldávia/Transnístria; Insiste na necessidade de a UE, a NATO e os parceiros internacionais intensificarem a sua assistência à cibersegurança à Ucrânia; congratula-se com o destacamento inicial da equipa de ciberresposta rápida (CRRT) financiada pela PESCO e apela à plena utilização do regime de cibersanções da UE contra indivíduos, entidades e organismos responsáveis ​​ou envolvidos nos vários ciberataques contra a Ucrânia; solicita a revisão urgente da candidatura da Ucrânia ao Centro de Excelência de Defesa Cibernética da Cooperação da NATO (CCDCOE) e que todos os membros do CCDCOE apoiem a candidatura;

Condenação à guerra de informação russa

Condena o uso da guerra de informação pelas autoridades russas, meios de comunicação estatais e procuradores para criar divisões com conteúdo denegridor e narrativas falsas sobre a UE, a NATO e a Ucrânia, com o objetivo de criar uma negação plausível das atrocidades russas; exorta, por conseguinte, todos os Estados-Membros a suspenderem imediatamente as licenças de transmissão para todos os canais de comunicação social estatais russos, incluindo a sua retransmissão; insta a Comissão e o Serviço Europeu para a Ação Externa a reforçarem a informação alternativa online em russo sobre os desenvolvimentos em curso para combater a desinformação, a garantir que as declarações públicas da UE sejam traduzidas para russo e também a abordar audiências e plataformas de língua russa; congratula-se com o anúncio do Presidente da Comissão de que a transmissão do Russia Today e do Sputnik seria proibida na UE e reitera os apelos ao Google e ao YouTube para que proíbam as contas de propaganda de guerra; Solicita à UE e aos Estados-Membros que rescindam as licenças de software para equipamento militar e civil na Rússia e na Bielorrússia, especialmente os utilizados para comunicações e navegação por satélite;

Apoio à recuperação económica e adesão da Ucrânia à UE

Chama a atenção para a necessidade contínua de a UE reforçar a sua própria resiliência a ataques híbridos; Exorta a UE e os seus Estados-Membros a continuarem a prestar o maior apoio económico e financeiro possível à Ucrânia, bem como a assistência macrofinanceira e técnica sempre que necessário, incluindo nos domínios relacionados com a defesa e a segurança, para ativar qualquer orçamento da UE instrumentos disponíveis e desenvolver uma estratégia de longo prazo para apoiar os esforços da Ucrânia para fortalecer a resiliência de suas instituições democráticas e economia; Exorta a UE e os seus Estados-Membros a prepararem um plano multibilionário de assistência e recuperação da Ucrânia para apoiar a economia ucraniana e a reconstrução das suas infraestruturas destruídas; Salienta que a Federação Russa é responsável pela destruição das infraestruturas ucranianas, incluindo edifícios civis e residenciais, bem como pelas perdas económicas significativas, e será obrigada a compensar os danos causados ​​pelas suas ações agressivas; Reitera o seu apoio inabalável à soberania e integridade territorial de todos os países da Parceria Oriental e insta a Comissão e os Estados-Membros a apoiá-los, em particular a Moldávia, no fornecimento de abrigo temporário aos refugiados da Ucrânia e no reforço da sua resistência a possíveis ataques russos nas áreas de defesa, cibersegurança e comunicação estratégica; Solicita às instituições da UE que trabalhem no sentido de conceder à Ucrânia o estatuto de candidato à UE, em conformidade com o artigo 49.º do Tratado da União Europeia e com base no mérito, e que, entretanto, continuem a trabalhar para a sua integração no mercado único da UE nos moldes do Acordo de Associação;

Contra os aliados russos, apoiando os críticos

Regista com séria preocupação os esforços persistentes da Federação da Rússia para desestabilizar os países dos Balcãs Ocidentais e interferir nos seus processos democráticos; denuncia aqueles que manifestaram apoio à Federação Russa na sequência da sua agressão contra a Ucrânia e elogia o apoio demonstrado pelos países dos Balcãs Ocidentais que são aliados euro-atlânticos; lamenta vivamente o não alinhamento da Sérvia com as sanções da UE contra a Rússia, que prejudica o seu processo de adesão à UE, e reitera a sua expectativa de que os candidatos à adesão à UE se alinhem não só com o acervo da UE, mas também com a política externa e de segurança comum da UE; Congratula-se com a decisão do Conselho da Europa de suspender o direito de representação da Federação Russa e a decisão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) de encerrar o processo de adesão da Rússia; Manifesta o seu apreço e apoio aos cidadãos russos e bielorrussos que nos últimos dias saíram às ruas, arriscando a sua própria segurança, para condenar a guerra lançada em nome da Federação Russa e com o apoio do ditador ilegítimo da Bielorrússia, condena a detenção de milhares de manifestantes pacíficos e apela à sua libertação imediata; Exorta outras organizações internacionais, em especial no domínio da cultura e do desporto, a ponderarem também a suspensão da participação russa; congratula-se, a este respeito, com a decisão da União Europeia de Radiodifusão de bloquear a participação da Rússia no Eurovision Song Contest e a decisão da UEFA de retirar a Rússia da final da Liga dos Campeões, bem como as decisões de várias seleções nacionais de não jogar contra a Rússia no play off de apuramento para o Mundial de futebol e outros jogos; insta outras federações desportivas a suspenderem a participação da Rússia nos seus eventos e congratula-se com a decisão da FIFA de suspender a participação da Rússia no Campeonato do Mundo; Solicita à UE e aos Estados-Membros que reduzam o número de representações diplomáticas e consulares russas na UE e nos Estados-Membros, em particular e imediatamente quando as suas ações envolvem militares; Exorta a Comissão e os Estados-Membros a prestarem apoio e proteção aos defensores dos direitos humanos e à sociedade civil na Rússia e na Bielorrússia, que enfrentarão uma severa repressão, incluindo a emissão de vistos de emergência para deixar a Rússia e a Bielorrússia, se necessário; Sublinha que a UE e os seus Estados-Membros assegurarão que os autores de crimes de guerra e violações dos direitos humanos, incluindo aqueles que ajudaram a tais crimes por meio de propaganda, sejam responsabilizados; solicita, por conseguinte, à UE e aos seus Estados-Membros que colaborem com organismos internacionais para recolher provas e apoiar e promover a jurisdição e investigação do Tribunal Penal Internacional de qualquer crime de guerra cometido no território da Ucrânia desde 20 de fevereiro de 2014, a fim de levar a tribunal Vladimir Putin e Aliaksandr Lukashenko; Congratula-se com a sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas para enfatizar a firme condenação da comunidade internacional às ações perpetradas em nome da Federação Russa contra a Ucrânia e a proposta de adoção de uma resolução pedindo sanções contra a Federação Russa como Estado agressor; deplora o veto russo à resolução do Conselho de Segurança da ONU destinada a pôr termo à ofensiva militar da Federação Russa contra a Ucrânia; Solicita que seja iniciada uma investigação do Conselho de Segurança das Nações Unidas ao abrigo do Capítulo VI da Carta das Nações Unidas (artigos 34.º a 35.º); insta a China, enquanto membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a respeitar plenamente a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e a utilizar a sua influência sobre a Rússia para pôr fim à atual agressão, que ameaça a estabilidade internacional;

A preocupação com Chernobyl e o clima