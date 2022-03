Às portas da câmara municipal e no meio de uma estada cortada ao trânsito, cerca de 30 voluntários juntam-se para fazerem redes camufladas para tapar as trincheiras que estão a ser construídas um pouco por toda a cidade de Lviv, na Ucrânia.

Estas redes — que são preenchidas com os pedaços de tecido, cortados previamente e em vários tons de verde e castanho — serviriam, por exemplo, para a pesca. Agora, enchem-se de pequenas tiras de tecido, atadas à mão por voluntários mas também por quem queira passar. Muitos eram os que passavam, viam o que se estava a fazer ali no meio da estrada e ocupavam algum espaço livre que pudesse existir.

Enquanto muitos voluntários fazem, com as próprias mãos, camuflados para proteger as trincheiras dos check-points, começam a cantar o hino nacional com a mão ao peito.

Este povo não vai desistir “da sua Ucrânia”. #lviv pic.twitter.com/d8zq3bXmsI

— João Porfírio (@porfiriojoao1) March 1, 2022