As receitas do jogo em Macau cresceram 6,1% em fevereiro, em relação a igual período de 2021, indicam dados oficiais divulgados esta terça-feira.

As receitas no segundo mês do ano atingiram 7.759 milhões de patacas (860 milhões de euros), anunciou a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Ainda assim, no acumulado do ano, em comparação com os dois primeiros meses de 2021, os casinos de Macau arrecadaram menos 8%, muito devido à queda de receitas verificada em janeiro (-20,9%).

Os casinos de Macau terminaram 2021 com receitas de 86,8 mil milhões de patacas (9,6 mil milhões de euros), um aumento de 43,7% em relação ao ano anterior.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os resultados estão muito distantes daqueles verificados no período pré-pandemia. Em 2019, a região semiautónoma chinesa recebeu quase 40 milhões de visitantes, ano em que as receitas dos casinos de Macau foram de 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 32,5 mil milhões de euros).

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território três concessionárias, Sociedade de Jogos de Macau, fundada pelo magnata Stanley Ho, Galaxy, Wynn, e três subconcessionárias, MGM, Venetian e Melco.