A SAD do Benfica apresentou um prejuízo de 31,7 milhões de euros no primeiro semestre da temporada 2021/22, de acordo com o relatório e contas enviado esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“O resultado líquido do 1.º semestre de 2021/22 ascende a um valor negativo de 31,7 milhões de euros, estando o mesmo significativamente influenciado pelo resultado com transações de direitos de atletas, que sofreram uma diminuição de 69,4 milhões de euros face ao período homólogo”, lê-se no documento.

Apesar do resultado líquido negativo, os ‘encarnados’ apresentam rendimentos operacionais sem transações de atletas de 95,9 milhões de euros, um crescimento de 79,1% relativamente ao período homólogo, um resultado influenciado pela presença na Liga dos Campeões.

Contudo, os rendimentos globais tiveram um decréscimo de 24%, para 102,6 milhões de euros, sendo que o período homólogo tinha sido positivamente influenciado pela transferência de Ruben Dias para o Manchester City.

O passivo dos ‘encarnados’ situa-se nos 369,8 milhões de euros, o que significa um decréscimo de 9,8 milhões de euros em relação ao final da temporada passada, sendo que a SAD do Benfica apresenta um ativo de 481,8 milhões de euros.