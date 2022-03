Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para quem gosta de carros de ralis, seja apenas para os coleccionar ou até para os inscrever em provas para veículos clássicos, vai a leilão um modelo particularmente apetecível, por vários motivos. Estamos a falar do Focus WRC que defendeu oficialmente as cores da Ford em 2001 e, como se não bastasse, conquistou o segundo lugar no campeonato do mundo de ralis (WRC). Mas, para muitos, o principal argumento de venda deste modelo de competição tem a ver com o facto de ter sido conduzido pelo mago Colin McRae.

O Focus WRC estreou-se em 1999. A versão que vai ser leiloada pela Silverstone Auctions disputou o WRC até 2003, quando foram introduzidas ligeiras diferenças, visando ganhar apoio aerodinâmico e poupar peso. Só em 2006 é que esta geração do modelo da Ford seria substituída pelo novo Focus, que viria a vencer o campeonato de construtores em 2006 e 2007.

O Focus WRC de 2001, com o britânico Colin McRae aos comandos, acompanhado pelo seu conterrâneo Nicky Grist, venceu três dos 14 ralis disputados. Foi mesmo quem mais provas ganhou, igualando Tommi Makinen, no Mitsubishi, que foi 3º. E, antes da derradeira competição da época, o Rali de Inglaterra, era o Focus de McRae a liderar a classificação, com magra vantagem sobre Richard Burns, em Subaru. Ao desistir na competição, por capotamento, McRae entregou a vitória e o campeonato a Burns, merecedor de ambos.

A leiloeira espera adjudicar a venda por um valor entre 300.000 e 350.000 libras, ou seja, entre 359 mil e 419 mil euros. A Silverstone Auctions descreve ainda o Focus WRC de 2001 como um modelo rápido, mas “extremamente fácil de conduzir”. E, caso tenha dúvidas, pode sempre perguntar ao piloto português Rui Madeira que, acompanhado por Fernando Pratas, disputou o Rali de Portugal num carro similar nesse mesmo ano. Veja aqui como era a vida a bordo do Focus WRC de 2001, quando tinha McRae ao volante: