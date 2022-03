O Presidente da Ucrânia apelou aos Estados Unidos para que “parem o agressor” russo “rapidamente”, numa conversa com o seu homólogo norte-americano, Joe Biden.

Acabei de falar com o presidente americano (…). Devemos parar o agressor o mais rapidamente”, escreveu Volodymyr Zelensky no Twitter, no final da conversa, que decorreu no sexto dia da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Durante a conversa, os dois presidentes falaram, nomeadamente, das sanções ocidentais contra a Rússia e da ajuda fornecida pelos Estados Unidos e outros países à Ucrânia em matéria de defesa, acrescentou.

A conversa telefónica acontece no momento em que a Ucrânia enfrenta uma ofensiva militar de envergadura desencadeada pela Rússia, que intensificou o assalto à capital ucraniana, Kiev, e à segunda cidade do país, Kharkiv, no Leste.