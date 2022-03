Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ficou na posse do público o equivalente a 186,9 milhões de euros em notas de escudo – este é o valor acumulado nas sucessivas datas de prescrição de notas de escudo depois de a troca da última série de notas de escudo (que terminou na segunda-feira) ter levado à entrega de um valor equivalente a 64,6 milhões, continuando 94 milhões de euros destas notas junto do público e perdendo todo o seu valor (fiduciário).

Acabou neste dia 28 de fevereiro o prazo para trocar as notas de escudo relativas à última série que foi colocada em circulação, entre 1996 e 1997, alusiva aos Descobrimentos. Nesta última prescrição, de acordo com os dados preliminares oficiais divulgados nesta quarta-feira, foram entregues ao Banco de Portugal notas de escudo no valor de 64,6 milhões – ficaram por trocar 94 milhões de euros.

Com a prescrição das últimas notas de escudo, “a partir de ontem, as notas de escudo são apenas peças de coleção – com valor numismático mas sem valor fiduciário”, referiu o administrador do Banco de Portugal Hélder Rosalino, numa conferência de imprensa onde foi explicado que o valor que não foi trocado representa uma receita extraordinária do Banco de Portugal que irá reverter a favor do Estado.

A troca de escudos por euros foi feita a exatamente o mesmo valor que foi fixado quando Portugal entrou na moeda única, há 20 anos: cada 200,482 escudos equivalem a um euro. Ou seja, os valores eram os seguintes:

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

10.000 escudos = 49,88 euros (Infante D. Henrique)

5.000 escudos = 24,94 euros (Vasco da Gama)

2.000 escudos = 9,98 euros (Bartolomeu Dias)

1.000 escudos = 4,99 euros (Pedro Álvares Cabral)

500 escudos = 2,49 euros (João de Barros)

Os donos destas notas puderam fazer a troca das notas nas tesourarias do Banco de Portugal em Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Viseu, Ponta Delgada e Funchal. Em alternativa, também foi possível enviar as notas por correio, inserindo-as num envelope com indicação de que continha numerário, além das informações bancárias (IBAN) para ser feita a transferência – esse envelope devia, depois, ser colocado dentro de outro.