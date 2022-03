Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(em atualização)

Há muitos que o alinhamento conflui para este momento: esta quarta-feira, depois de reunir-se com a direção regional do PP galego, Alberto Núñez Feijóo deverá quebrar o tabu e anunciar que é candidato à liderança do Partido Popular espanhol, sucedendo a Pablo Casado. “Quero ouvir os meus colegas do PP galego”, disse, em Santiago de Compostela.

Vários jornais espanhóis, como o ABC, dão conta de que, à entrada para a reunião, o presidente do Governo da Galiza respondeu com um “Sim, será” quando lhe perguntaram se este “será um dia importante”. Ou seja, aquilo que já todos dão como certo será tornado oficial: Feijóo candidata-se à presidência do PP, algo que escolheu não fazer quando Mariano Rajoy deixou o partido. Nessa altura, na segunda volta das eleições internas, Pablo Casado foi consagrado líder.

Feijóo disse então que o seu compromisso era com os galegos e que esse compromisso, como presidente da comunidade autonómica era para manter até 2020.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O ABC avança que o anúncio será feito às 17h30 (16h30 em Lisboa) no salão do Multiusos Fontes do Sar, em Santiago de Compostela.