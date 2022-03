Boletim. Internamentos voltam a subir na quarta-feira com menos casos diários em 2022

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 8.833 casos de Covid-19 e 25 mortes resultantes da doença. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde (DGS), esta foi a quarta-feira com menos casos em 2022 — e a quarta-feira com menos contágios desde 15 de dezembro (5.800). O índice de transmissibilidade — R(t) — subiu ligeiramente, enquanto a incidência voltou a diminuir.

Registaram-se 25 óbitos decorrentes de complicações associadas com a Covid-19. Morreram 14 pessoas (oito homens e seis mulheres) com mais de 80 anos, nove entre 70 e 79 anos (oito homens e uma mulher), uma mulher entre os 60 e os 69 anos e outra entre os 50 e os 59 anos. Em termos regionais, o Norte e o Centro reportaram nove mortes, enquanto Lisboa e Vale do Tejo e os Açores três e o Algarve uma. O Alentejo e a Madeira não contabilizaram qualquer óbito nas últimas 24 horas.