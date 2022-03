A Comissão Europeia decidiu suspender acordos de subvenção com organizações de investigação da Rússia, após a invasão russa da Ucrânia, apostando ainda em apoio adicional aos estudantes ucranianos no estrangeiro com “segurança garantida”, disse esta quarta-feira fonte de Bruxelas.

A informação foi avançada à agência Lusa pelo gabinete da comissária europeia da Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Mariya Gabriel, que indica que, “em solidariedade com os parceiros ucranianos, a Comissão Europeia está determinada em aplicar medidas”.

Em concreto, “decidimos não nos envolver em mais projetos de cooperação com entidades russas”, anunciou Mariya Gabriel citada numa nota, explicando que optou por “suspender os preparativos do acordo de subvenção para quatro projetos no âmbito do programa Horizonte Europa que envolve cinco organizações de investigação russas”, bem como interromper “qualquer pagamento a entidades russas ao abrigo de contratos existentes”.

Além disso, “tomámos medidas administrativas para assegurar que os beneficiários ucranianos bem sucedidos possam receber financiamento dos programas de investigação da União Europeia”, aponta.

Relativamente à área da educação, Mariya Gabriel explica que o executivo comunitário vai disponibilizar “apoio aos estudantes ucranianos no estrangeiro adaptado às suas necessidades e a sua segurança será garantida”.

Acresce que agências nacionais responsáveis por coordenar o programa de intercâmbio Erasmus “foram instruídas a contactar participantes individuais, estando atualmente na Ucrânia ou planeando partir para estes países dentro das próximas semanas para explorar as opções disponíveis”.

Ao mesmo tempo, a comissária europeia da tutela solicitou “o maior nível de flexibilidade na implementação dos projetos Erasmus+ em relação aos estudantes e ao pessoal do ensino superior ucraniano“, o que permite aos beneficiários “cancelar, adiar ou deslocar atividades planeadas da forma mais flexível possível”, adianta a responsável.

Para Mariya Gabriel, a agressão militar russa contra a Ucrânia “é um ato de guerra e constitui uma violação do direito internacional, minando a segurança e a estabilidade europeia e mundial“, sendo ainda “um ataque aos valores elementares da liberdade, democracia e autodeterminação, nos quais se baseiam a expressão cultural, a liberdade académica e científica e a cooperação científica”.

“Nós, a União Europeia, estamos ao lado da Ucrânia e do seu povo“, conclui.