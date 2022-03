Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O discurso do Estado da União — tradicional momento anual em que o Presidente dos Estados Unidos se dirige ao povo americano a partir do Congresso para uma intervenção de fundo sobre o estado do país e do mundo — de Joe Biden deste ano ficou marcado por uma homenagem ao povo ucraniano.

Num discurso em que a atual guerra entre a Rússia e a Ucrânia, motivada pela invasão russa do território ucraniano, foi o assunto central, a embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, Oksana Markarova, foi uma das convidadas de honra do Presidente norte-americano, ficando sentada durante o discurso ao lado da primeira-dama, Jill Biden.

Habitualmente, o Presidente dos EUA tem a prerrogativa de levar alguns convidados de honra ao Capitólio norte-americano para o discurso do Estado da União — e as escolhas são normalmente um dos modos de assinalar os temas a que o chefe de Estado dos EUA pretende dar destaque.

Desta vez, não só Oksana Markarova foi convidada de honra na cerimónia, como Joe Biden fez questão de interromper o discurso durante a parte em que elogiava o povo ucraniano pela sua coragem na defesa do território para pedir a todos os presentes uma ovação de pé dirigida aos ucranianos na pessoa da embaixadora.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Naquela parte do discurso, Joe Biden disse que há seis dias Vladimir Putin iniciou a sua tentativa de “abanar os alicerces mais elementares do mundo livre”. Mas o Presidente russo “calculou muito mal” o que aconteceria, acrescentou Biden: “Achou que o mundo ia deixar. E encontrou uma parede de força que nunca antecipou ou imaginou: encontrou o povo ucraniano”.

Enaltecendo todos os ucranianos que estão a “defender a sua terra”, mesmo não tendo muitos deles antecedentes militares, Biden citou uma frase de Zelensky, que dissera horas antes em videochamada ao Parlamento Europeu que “a luz vencerá a escuridão”.