A dívida pública na ótica de Maastricht aumentou em janeiro para mais de 272.400 milhões de euros, 2.800 milhões acima de dezembro de 2021 e o valor mais elevado desde agosto, informou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Já em termos homólogos, face a janeiro de 2021, a dívida pública (que se fixou nos 272.437 milhões de euros em janeiro deste ano) aumentou em 2.568 milhões de euros.

De acordo com a informação divulgada esta quarta-feira pelo banco central, o aumento da dívida pública na ótica de Maastricht (a que conta para Bruxelas), em janeiro face a dezembro “refletiu, essencialmente, emissões de títulos de dívida no valor de 3.100 milhões de euros”.

Já os depósitos das administrações públicas subiram 3.200 milhões de euros, pelo que, deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 300 milhões de euros, para 253.600 milhões de euros.

No final de 2021, a dívida pública na ótica de Maastricht diminuiu para 127,5% do Produto Interno Bruto (PIB), uma redução de 7,7 pontos percentuais face a 2020, avançou o BdP há cerca de um mês.

Segundo a informação então divulgada pelo banco central, no final do ano passado a dívida pública totalizava 269.600 milhões de euros, menos 900 milhões de euros do que no final de 2020.