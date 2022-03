Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já é oficial: Alberto Nuñez Feijóo, o homem que muitos consideravam o sucessor natural de Pablo Casado, vai mesmo candidatar-se à liderança do PP espanhol, como o próprio confirmou nesta quarta-feira à tarde.

No discurso em que confirmou a candidatura, feito na Galiza, agradeceu aos seus apoiantes e “pediu desculpas” aos espanhóis, reconhecendo que “o PP não soube estar à altura das circunstâncias”. Ainda assim, assegurou que mantém a “absoluta e total convicção” de que o PP é um partido “vencedor” pelo qual milhões de espanhóis estão à espera, ou pelo menos à espera de ver recomposto. A promessa é de voltar a conseguir um partido “unido, sólido e integrador”.

“Se há algo de que não duvidei nem duvido é que o PP tem um grande futuro à sua frente. Hoje sinto-me na obrigação institucional e moral de me pôr à disposição do meu partido e do meu país para garantir um Governo sólido e fiável”, avançou.

“Sinto que falhar ao PP seria falhar à Galiza e ao resto de Espanha”, explicou. Até porque o projeto do partido, garantiu, será “não deixar de lado nenhum cidadão de Espanha”, por “acreditar na igualdade que nasce do esforço: é mais o que nos une do que o que nos divide”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois, a promessa para galvanizar o partido: “Venho para ganhar a Pedro Sánchez. E acho que é possível ganhar-lhe”. Para isso, o congresso do PP não poderá ser focado em “lutas internas”, pediu.

Após um trecho em que falou galego para agradecer à região que lidera, assegurando que essa era a sua principal ambição política, Feijóo chegou mesmo a emocionar-se e a chorar no púlpito. “Voltamos a ter de tomar decisões porque somos convocados para um congresso extraordinário do PP, daqui a um mês. Há situações que nem se procuram nem se escolhem. E é preciso abordá-las com determinação. Não podemos escolher o momento em que nos calha governar, e é verdade que sempre nos calhou nos momentos mais difíceis”, disse, recordando os governos de José María Aznar e Mariano Rajoy. A memória é usada para fazer a ponte para as suas eleições e reeleições no PP da Galiza, nas “situações mais difíceis”.

Agora, o PP “também não está no seu melhor momento”, assumiu. E o PP de Galiza é “decisivo” para o partido como um todo. Depois, falou de si próprio: “Eu não estou em política para me acomodar nem para procurar o que, de forma egoísta, mais me possa interessar”. “Não ando a enfrentar as situações mais difíceis para agora escolher a opção mais fácil”, remata. E mesmo assumindo que teve “dúvidas” sobre esta decisão, apontando para a atual política “revanchista e de ódio” e para a importância que a Galiza tem para si, garantiu estar disponível para uma política “de confronto de ideias”.

Feijóo já tinha dado uma série de sinais que indicavam que optaria mesmo por tentar conquistar a liderança, tendo esta quarta-feira, à entrada de uma reunião com o PP galego, indicado que seria um dia “importante”, em resposta aos jornalistas. Dias antes, afirmara que, apesar de não querer opinar sobre a liderança, caberia a Casado tomar “a última decisão”.

Feijóo já era, de resto, indicado como uma solução natural para o PP quando Mariano Rajoy, derrubado por uma moção de censura do PSOE, saiu em 2018. Na altura, desmentiu que tivesse ambições de liderança, garantindo que o seu foco estaria em cumprir o mandato como presidente da comunidade da Galiza até 2020 — um prazo que entretanto já terminou.

Pablo Casado confirmou há dias a saída da liderança, depois de ter caído em desgraça por causa da polémica que opunha a direção do PP à presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso acusou a cúpula do PP de “fabricar” uma acusação de corrupção — por causa de um negócio de compra de máscaras pela câmara de Madrid em que o seu irmão esteve envolvido — para a prejudicar politicamente, o que mergulhou o PP num escândalo interno que se aprofundava a cada nova notícia que saía.

A direção do partido ainda desmentiu que a investigação a Ayuso tivesse sido feita com recurso a detetives privados e abriu um processo pelas suas “acusações quase criminosas”, mas, perante a pressão política dos barões do partido, Casado acabou mesmo por decidir sair. Feijóo era há semanas apontado como uma espécie de sucessor natural para o cargo.