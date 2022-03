A zona envolvente do Campo Grande junto ao metropolitano de Lisboa vai estar condicionada a partir de quinta-feira devido à construção dos novos viadutos englobados no plano de expansão da rede, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa indicou que deu início, em janeiro, às intervenções relativas à empreitada de projeto e construção dos toscos, acabamentos e sistemas para o prolongamento das linhas Amarela e Verde, através da construção de dois novos viadutos na zona do Campo Grande.

A construção dos novos viadutos implica condicionamentos na ciclovia e na circulação pedonal na zona do Campo Grande.

De acordo com o documento, irá ser montado um estaleiro da obra nos passeios da zona de alargamento do cais nascente da estação Campo Grande, junto à Rua Cipriano Dourado, o qual irá condicionar a circulação pedonal e parte da ciclovia existente nessa zona.

Até ao final da empreitada, e segundo o Metropolitano de Lisboa, vai ficar interdita a circulação pedonal no sentido Lumiar/Campo Grande, bem como o troço da ciclovia na Rua Cipriano Dourado, junto à zona do estaleiro das obras.

Irá registar-se igualmente o condicionamento dos troços da ciclovia na Rua Cipriano Dourado até ao cruzamento do Campo Grande.

Como alternativa à circulação pedonal e ciclável, o Metropolitano de Lisboa sugere a utilização das passagens de peões que se encontram na zona envolvente ao estaleiro da obra e do passeio existente, no lado oposto à obra, na Rua Cipriano Dourado.

Os utilizadores de modos cicláveis devem efetuar o percurso alternativo com os veículos levados à mão, refere a nota ds empresa.

As obras de expansão do metro de Lisboa, a construção da nova linha Circular, incluem a ligação entre a nova estação de Santos e o final da atual estação do Cais do Sodré (no lote dois) e no lote três serão construídos os viadutos sobre a Rua Cipriano Dourado e sobre a Avenida Padre Cruz, na zona do Campo Grande, prevendo a ampliação da estação do Campo Grande para nascente.

Um viaduto terá cerca de 158 metros e permitirá “fechar” o anel no Campo Grande e outro novo viaduto, de cerca de 428 metros implantado a norte dos viadutos já existentes, fará a ligação do troço Odivelas/Campo Grande da atual linha Amarela à estação de Telheiras (atual linha Verde).