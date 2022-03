Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na antevisão da receção ao FC Porto para a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, Rúben Amorim deixou claro que os episódios do Dragão não poderiam repetir-se. “É claro que temos de ser melhores nesse aspeto. Os jogadores são homenzinhos, não precisam de nenhuma conversa”, disse o treinador. No fim da receção ao FC Porto para a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, porém, foi Rúben Amorim a sair disparado após o apito final e em direção a Sérgio Conceição para trocar palavras mais acesas com o técnico adversário.

Na flash interview, o treinador leonino não procurou justificar-se em demasia. “Não aconteceu nada. O Sérgio Conceição estava feliz com a vitória, eu estava chateado com a derrota. Ele bateu palmas pelo cartão amarelo ao Porro por simulação, eu achei bastante irónico e disse-lhe isso. Faz parte do jogo”, atirou Amorim, referindo-se a um dos últimos lances do jogo, completando a ideia já na conferência de imprensa. “É normal, o ano passado estava mais assim. Há dias em que não me aguento tanto, sou um rapaz novo. Nunca fui santo nem nunca vou ser santo. Mas há coisas piores no futebol português. Eu é que me dirigi ao Sérgio Conceição. Tenho de melhorar, fui eu o culpado”, afirmou.

Sobre a partida em si, o técnico do Sporting defendeu que tudo mudou a partir da grande penalidade cometida por Pedro Porro sobre Evanilson e convertida por Taremi. “Na primeira parte, tivemos as únicas oportunidades do jogo. Na segunda parte conseguimos fazer o golo e depois foi um bocadinho parecido com aquilo que aconteceu com o Sp. Braga, o penálti muda o jogo. Ficámos ansiosos, a querer ir marcar logo o segundo golo. Acabámos por sofrer, não deu para assentar o jogo. Tentámos, sofremos transições, faz parte do jogo. Mais uma vez, fomos nós que metemos o FC Porto no jogo com um penálti desnecessário”, explicou Rúben Amorim, delineando desde logo o plano para a segunda mão, no Dragão, a 20 de abril.

2.ª vitória de Sérgio Conceição sobre Rúben Amorim (9 jogos) ⚠O técnico dos leões continua a ter vantagem sobre o treinador do FC Porto – soma 3 vitórias (2 pelo SC Braga, uma pelo Sporting) pic.twitter.com/YUskyt9r3p — playmakerstats (@playmaker_PT) March 2, 2022

“Estamos em desvantagem, temos de ganhar, temos de marcar pelo menos dois golos e é isso que vamos tentar fazer”, referiu, garantindo que a rivalidade entre Sporting e FC Porto é justificada com o facto de os leões, nos últimos dois anos, estarem na luta por todos os títulos nacionais. “O Sporting agora é que entra mais neste jogo porque conta mais, é normal. Não vamos a lado nenhum. Mesmo que seja difícil, vamos continuar a fazer o nosso trabalho”, terminou.

Com este resultado, Rúben Amorim sofreu a segunda derrota em nove jogos frente a Sérgio Conceição — mantendo, apesar de tudo, a vantagem face ao treinador dos dragões, com três vitórias entre Sp. Braga e Sporting. A derrota frente ao FC Porto significa que os leões levam dois jogos seguidos sem ganhar, depois do empate na Madeira com o Marítimo, e só venceram um dos últimos cinco encontros. Até dezembro, a equipa de Amorim só tinha três derrotas em 28 partidas, todas na Liga dos Campeões; de lá para cá, só em 2022, já leva quatro derrotas em 13 jogos, sendo que só uma aconteceu na Champions e duas foram no Campeonato.