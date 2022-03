Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Tribunal Constitucional decidiu considerar nulos cerca de 160 mil votos pelo círculo de emigração da Europa e a Comissão Nacional de Eleições marcou para os dias 12 e 13 de Março a repetição das eleições em todo o círculo. A 10 dias desta eleição, a Rádio Observador promove um debate entre os candidatos dos partidos com assento parlamentar.

A partir das 10h10, em direto, Carla Jorge Carvalho e Paulo Ferreira moderam o debate entre os candidatos Paulo Pisco (PS), Maria Ester Vargas (PSD), Joana Carvalho (CDU), Teresa Soares (BE), Carolina Diniz (IL), José Fernandes (Chega) e Natércia Lopes (Livre). A candidata do CDS, Francisca Sampaio, não teve disponibilidade para participar devido às funções que desempenha na NATO e à agenda preenchida devido ao conflito na Ucrânia. O candidato pelo PAN, Rogério Castro, não mostrou disponibilidade para participar.

