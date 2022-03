Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Marcelo Rebelo de Sousa tentou, esta quarta-feira, passar uma mensagem de esperança no diálogo para tentar chegar à paz na Ucrânia — mas também de esperança no futuro dos refugiados que agora fogem da guerra, e que Portugal deve esforçar-se para apoiar.

Em declarações aos jornalistas, Marcelo insistiu que, mesmo sendo a situação “difícil”, é “preciso ter esperança”. Por um lado, no apelo à paz, ao diálogo, à convergência, ao entendimento”. E por outro, “num futuro melhor” para os refugiados ucranianos.

“Todo o país se tem mobilizado”, frisou Marcelo, que já tinha elogiado as movimentações em Portugal, incluindo ao nível da sociedade civil, para ajudar a Ucrânia e quem foge de lá. “Isso significa acreditar na esperança, num futuro melhor, e começar a construir um futuro para melhor para pessoas concretas, que já chegaram a Portugal. É preciso dar esperança a quem foge da guerra, do confronto, e tem de refazer a sua vida”.

Para isso, recordou, o Governo reuniu o conselho de ministros para decidir se iria “até ao pormenor como jamais se foi num caso concreto” para garantir a integração destas pessoas — foi dessa reunião, que aconteceu na terça-feira, que saíram várias medidas para garantir o acolhimento dos ucranianos que fogem da guerra. Entre elas, destacam-se os requisitos simplificados para a obtenção de proteção temporária (por um ano, mas prorrogável por outro), que significam que fica dispensada a avaliação caso a caso do risco concreto que cada pessoa corre e passa a assumir-se que todos aqueles refugiados correm um perigo iminente para a sua vida ou integridade física ou de violação dos seus direitos humanos.

Além disso, o Governo organizou um programa para integrar os cidadãos ucranianos, dando-lhes número fiscal, de Segurança Social e do Serviço Nacional de Saúde, fazendo também um levantamento para poderem depois procurar emprego, através de um grupo de trabalho do Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Mas nem só de paz se fizeram as declarações de Marcelo. A todas as perguntas sobre sanções e decisões a nível europeu, como a adesão da Ucrânia à UE, Marcelo respondeu a mesma coisa: essas decisões são tomadas pelo Governo em articulação com os parceiros europeus — embora “naturalmente” haja um diálogo “em permanência” com Marcelo. Mesmo assim, elogiou o envio de armas letais — uma decisão histórica e inédita no quadro da União Europeia, no valor de 500 milhões de euros — para a Ucrânia: “Portugal, na hora da verdade, disse presente, também no apoio do quadro militar”.

E também reservou elogios à atuação portuguesa em articulação com os parceiros europeus: “O Governo conduz a política externa, naturalmente em permanência com a Presidência da República. Tem havido uma preocupação de concertar essas posições no quadro europeu e dos aliados da União Europeia. O que Portugal tem feito de forma permanente e exemplar é tomar as decisões que considera adequadas, mas sempre em diálogo. É importante não ser cada um para seu lado, não haver posições bilaterais, mas sim europeias. A atuação em conjunto é mais forte e eficaz, não cria clivagens nem divergências”.

Mais pormenores, nem pensar: questionado sobre o telefonema que teve há dias com o presidente ucraniano, contado por este num tweet, o Presidente português arrumou o assunto numa frase — “não vai esperar que eu conte esse telefonema — antes de seguir viagem.