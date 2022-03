O chefe da diplomacia europeia anunciou esta quarta-feira uma reunião extraordinária de ministros dos Negócios Estrangeiros na sexta-feira, em Bruxelas, consagrada à invasão russa da Ucrânia, para a qual convidou homólogos de países aliados e o ministro ucraniano, Dmytro Kuleba.

“Convoquei um Conselho de Negócios Estrangeiros extraordinário para sexta-feira e convidei [os ministros] Dmytro Kuleba, da Ucrânia, o secretário [de Estado norte-americano] Antony Blinken, Liz Truss, do Reino Unido, Melanie Joly, do Canadá e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, para se juntarem a nós”, anunciou Josep Borrell na sua conta na rede social Twitter.

Esta nova reunião dos chefes de diplomacia da União Europeia (UE) terá lugar em Bruxelas a seguir a uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, no quartel-general da Aliança Atlântica, igualmente na capital belga, anunciada na terça-feira por Stoltenberg.

Portugal estará representado nas duas reuniões pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

A terminar a publicação, o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança reitera a “unidade transatlântica contra a invasão russa e em solidariedade com a Ucrânia”.

