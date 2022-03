Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Como água e azeite, numa diferença de 180º em poucos dias. Quem viu a maneira irritada com que Sérgio Conceição liderou a habitual roda após o encontro frente ao Gil Vicente e comparou com a forma aguerrida mas bem mais calma com que abordou o final da partida com o Sporting percebia numa só imagem a visão que o treinador do FC Porto teve do clássico e sobretudo da forma como a equipa conseguiu apenas em cinco minutos dar a volta ao jogo em Alvalade após o golo de Sarabia. E assim conseguiu ganhar vantagem para a segunda mão da meia-final da Taça, naquele que foi o segundo triunfo frente a Rúben Amorim.

Os dois técnicos acabaram por ser protagonistas nos instantes finais da partida, primeiro numa troca de palavras entre bancos após uma falta no último terço ofensivo dos leões muito protestada pelo conjunto da casa e após o último apito com Rúben Amorim a dirigir-se a Sérgio Conceição e a encostar cara a cara no treinador dos dragões, num momento de maior tensão que acabou por ser resolvido com elementos dos dois lados a afastarem os seus e a evitar um rastilho como aquele que tinha marcado o jogo no Dragão.

“Não, não há tête-à-tête nenhum… Aquilo que se passou é que tive a noção que o Pedro Porro tive a sensação que não era e o árbitro assinalou, depois deu amarelo e aplaudi a decisão do árbitro. O Rúben deve ter pensado que falei com o jogador e fiquei irritado com isso. No final veio ter comigo a divergir do que era a minha opinião, não me falou ao respeito, eu não faltei ao respeito, não teve nada a ver com o que se passou no Dragão”, comentou na zona de entrevistas rápidas da SportTV a propósito desse momento.

Depois de cinco jogos sem vencer o Sporting, o FC Porto quebrou essa série de quatro empates e um desaire com os leões e somou também aquela que foi a segunda vitória em 15 jogos da Taça de Portugal na condição de visitante, 30 anos depois do triunfo por 1-0 com um golo do búlgaro Kostadinov. Em paralelo, os azuis e brancos chegaram aos 17 encontros seguidos sem derrotas, igualando a marca da última época.

“A atitude foi sempre muito boa, cabia-me a mim ver o que estava a acontecer porque chegávamos até ao último terço mas não estávamos a criar tanto perigo ao Sporting. Estávamos bem na primeira e na segunda fase apesar de uma outra perda de bola e quando não tínhamos bola o Sporting acelerava o jogo e fazia algo com as transições ofensivas, houve um remate do Matheus Nunes. Na segunda parte corrigimos algumas situações, sofremos um grande golo do Sarabia, fomos atrás do prejuízo jogando hoje de forma um pouco diferente em termos de estrutura e do que era a dinâmica principalmente quando não tínhamos a bola. Os jogadores interpretaram isso na perfeição, fizemos dois golos, podíamos ter feito mais um ou outro e podíamos levar uma outra margem para a segunda mão”, referiu sobre o jogo.

“O Sporting já mostrou que é super competitivo, tem uma excelente equipa técnica, já mostrou que pode ir. qualquer campo discutir o jogo. Estamos só felizes pelo que os jogadores fizeram. E de acrescentar que os jogadores que entraram acrescentaram algo mais, nem sempre é assim. Sofremos num golo fabuloso, houve talvez um ou outro jogador que possa não ter estado tão bem na zona…”, disse ainda sobre isso.

Em paralelo, Sérgio Conceição falou também do aquecimento de Diogo Costa durante o intervalo e sobre o espaçamento de mês e meio sobre os dois jogos da meia-final. “Achava que o Diogo podia dar algo mais à equipa a partir da construção de trás, decidi não fazer depois a alteração na baliza até porque temos muita confiança no Marche [Marchesín] e vai defender mais alguns jogos até ao final, na Taça de Portugal ou em mais alguns jogos dependendo de como treinar, de forma a que pense que merece a titularidade na baliza. Mês e meio?São jogos muito espaçados, não gosto. Vivemos um ambiente fabuloso aqui, principalmente por parte dos adeptos do FC Porto. A Taça de Portugal é uma competição pela qual tenho um carinho especial. Preferia jogar para a semana mas o calendário é o que é”, concluiu.