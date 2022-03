Os notários portugueses criaram uma plataforma na Internet com serviços gratuitos para apoiar cidadãos ucranianos a saírem do país devido à guerra, anunciou esta quarta-feira a Ordem dos Notários (ON), que garantiu estar já a responder a muitos pedidos.

Em comunicado, a ON destaca entre os serviços disponibilizados gratuitamente as “autorizações de saída certificadas, traduzidas para ucraniano, russo e inglês, para permitir que pais com crianças menores possam circular e sair do país; termo de responsabilidade que serve de visto para transpor as fronteiras Schengen; e certificados de tradução de documentos”.

A plataforma pode ser acedida através do site, com a ON a assegurar a “cooperação e articulação permanente com notários” de outros países, além das autoridades portuguesas, face a um “elevado número” de solicitações que têm chegado desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e mais de 660 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a “operação militar especial” na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.