Depois de uma jornada atípica em que nenhum venceu, leões e dragões têm a primeira batalha por um bilhete para a final da Taça de Portugal. Há duas temporadas que o FC Porto não vence o Sporting, houve sempre empate para a Liga e uma vitória para os verde e brancos na meia-final da Taça da Liga da época passada. Quando olhamos para os clássicos na Taça, o equilíbrio é notório: em 40 confrontos, os dragões apenas venceram mais uma eliminatória, mas o cenário muda de figura quando se encontram em Alvalade, onde o leão apenas perdeu por uma vez e há 30 anos. A festa da Taça pinta-se em tons de clássico nas meias-finais e vai poder acompanhar a primeira mão na Rádio Observador com uma Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

Depois das 20h30, Mário Cagica ajuda-nos a lançar a partida, fica para analisar a prestação das equipas e fica encarregue de lhe entregar o Relatório de Jogo no final. De olhos postos na equipa de arbitragem temos o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do Sem Falta. E na bancada virtual temos os dois lados do clássico: o sportinguista João Castro, autor do podcast Sporting160, e o adepto azul e branco Luís Pinto Coelho.

A emissão especial tem a coordenação do Hugo Silva e, no Estádio José Alvalade, pode contar com os olhos dos jornalistas André Maia e João Filipe Cruz.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.