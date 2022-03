O comboio militar russo que se dirige para Kiev foi paralisado, entre as últimas 24 e 36 horas, pela resistência ucraniana e porque as forças da Rússia estariam a reagrupar-se e a avaliar a situação, informou esta quarta-feira o Pentágono.

“Temos algumas indicações, nada que possamos verificar a 100% de forma independente, mas há algumas indicações de que os ucranianos tentaram na verdade desacelerar o comboio”, disse o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, John Kirby, em conferência de imprensa.

John Kirby acrescentou que outra razão para a paralisação do comboio, que avança do norte em direção à capital ucraniana, são “desafios logísticos e de manutenção”, que os russo não tinham previsto.

Enquanto isso, no sul, “parece que as forças russas estão a enfrentar, no global, menos resistência do que no norte“, segundo o responsável norte-americano.

O porta-voz observou que ainda há uma “batalha muito dura” pela cidade ucraniana de Kherson, que a Rússia diz ter tomado a partir da Crimeia. “Parece-nos que os ucranianos estão a lutar por essa cidade”, disse.

Sobre a situação em Mariupol, John Kirby adiantou que as forças russas estão a avançar, indicando, no entanto, não acreditar que os russos “estejam no centro da cidade”. “[…] Temos todos os tipos de indicações de que Mariupol será defendida“, atentou.

O porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, anunciou esta quarta-feira que as tropas russas haviam assumido o controlo total de Kherson.

Mais a leste, em Mariupol, nas margens do mar Azov e na região de Donetsk, separatistas pró-russos alegaram esta quarta-feira que as suas forças bloquearam aquela cidade, de acordo com imprensa russa. Entretanto, o Ministério do Interior ucraniano garantiu que “as batalhas por Mariupol continuam”, uma vez que as unidades da Guarda Nacional em conjunto com as Forças Armadas “mantêm a defesa da cidade”.

