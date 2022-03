O SEF disponibiliza, a partir de quinta-feira, balcões de atendimento dedicados exclusivamente a cidadãos ucranianos, que vão funcionar entre as 8h30 e as 20h00, anunciou esta quarta-feira aquele serviço de segurança.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras avança que estes balcões de atendimento vão estar a funcionar nas delegações do SEF de todo o país e no Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM).

O serviço sublinha que estes balcões vão funcionar “em exclusivo com elementos do SEF que se ofereceram, em regime de voluntariado e em horário pós-laboral, para receber os pedidos de proteção temporária de cidadãos ucranianos e não colidem nem interferem com os agendamentos dos demais cidadãos estrangeiros”.

Este serviço de segurança frisa que esta manifestação de solidariedade, por parte dos elementos do SEF, permitiu a criação de balcões dedicados, de norte a sul do país e ilhas, que permite “agilizar e simplificar o tratamento de processos neste âmbito“.

O Governo português aprovou na terça-feira uma resolução que concede proteção temporária a pessoas deslocadas da Ucrânia em consequência da situação de guerra que vive o país.

A Rússia lançou na passada quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, um ataque que foi condenado pela generalidade da comunidade internacional.