Os suinicultores anunciaram esta quarta-feira que vão enviar um camião com produtos alimentares para a Ucrânia e disponibilizam-se para receber familiares e ucranianos nas suas explorações, disse à Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores.

“O que decidimos, enquanto primeira medida, é a fileira da carne de porco enviar uma camião com produtos alimentares para a Ucrânia. É a primeira resposta que vamos dar a esta situação de crise“, afirmou David Neves, após um plenário com vários empresários para voltarem a debater as dificuldades das suiniculturas.

Apesar de não ter ainda “qualquer solução que possa satisfazer as necessidades deste setor, que trabalha diariamente para alimentar o mundo e o país”, o presidente da FPAS sublinhou que “é importante mostrar a solidariedade para com o povo ucraniano, até porque existem nas explorações muitos trabalhadores oriundos da Ucrânia”.

Os suinicultores decidiram ainda “receber familiares e ucranianos que queiram vir para Portugal, dando-lhes alojamento e trabalho e integrando-os nas estruturas” das suas empresas.