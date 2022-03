O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, instou esta quarta-feira as autoridades fronteiriças a darem “iguais oportunidades” aos africanos que tentam sair da Ucrânia, após a invasão russa, para poderem regressar aos países de origem “em segurança”.

“A mensagem de Dmytro Kuleba [ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia] é clara e precisa: os africanos que tentam sair da Ucrânia devem ter acesso às mesmas oportunidades para regressarem aos seus países de origem em segurança”, escreveu Josep Borrell, numa publicação na rede social Twitter.

The message from @DmytroKuleba is loud and clear: Africans seeking evacuation from #Ukraine are given equal opportunities to return to their home countries safely.

We are grateful to Ukraine’s Government’s efforts on this front.

#AUEU https://t.co/8nZMMFbu5O

