em atualização

Os detalhes das circunstâncias da morte das primeiras vítimas da guerra na Ucrânia começam a ser revelados. Morreram, até agora, pelo menos 352 civis, incluindo 14 crianças, de acordo com os últimos dados divulgados pelo ministério do Interior da Ucrânia — fora os 1.684 civis feridos, 116 dos quais crianças.

Enquanto as tropas russas avançavam em direção à cidade Kherson, a família do polícia ucraniano, Oleg Fedko, tentava escapar, dividida em dois carros. Foram atacados perto de Nova Kakhovka, nos arredores de Kherson, de acordo com o jornal ucraniano Zaxid, citado pela Sky News. Quem o confirmou foi o irmão, Denis Fedko, que estava a conversar com a mãe ao telemóvel quando ela começou a gritar que havia crianças dentro do carro e ele, aí, ouviu tiros.

Entre as vítimas, está a mulher de Oleg, Irina, a filha Sofia de seis anos, o bebé Ivan, e também o pai e a mãe. Os pais e a mulher do polícia morreram no local, enquanto os filhos ainda foram transportadas até ao hospital, mas não sobreviveram.

Os quatro familiares que estavam no segundo carro conseguiram escapar ao ataque.

DJ israelita Roman Brodsky morto por engano pelas tropas ucranianas

A vítimas civis não morrem todas às mãos dos russos. Uma confusão de identidade terá levado os soldados ucranianos a mataram o DJ israelita Roman Brodsky por engano, sublinha o pai à Kan: “Eles pensaram que era checheno ou algo assim e mataram-no”, cita-o o The Times of Israel. Dispararam contra Brodsky num posto de controlo, quando conduzia em direção à Moldávia na tentativa de regressar a Israel.

A família, contudo, culpa o “ditador” Vladimir Putin pela morte do israelita, de acordo com o Channel 12. Roman tinha dois filhos e vivia na Ucrânia há 27 anos com a família — mudou-se para o país aos 13 anos.

Menina de seis anos, vestida com um pijama de unicórnio, morre após ataque aéreo russo

“Mostre isto a Putin: os olhos desta criança e os médicos a chorar”. Estas são as palavras que terá dito o médico ao fotógrafo da Associated Press que registou o momento em que a equipa de socorro tentava salvar uma menina mortalmente ferida, deitada numa maca já dentro da ambulância, em Mariupol, após um ataque aéreo russo. Vestida com um pijama de unicórnio e supostamente com seis anos, algumas das imagens podem chocar.

Uma mulher, que se acredita ser a mãe da menina, aparece também na fotografia com manchas de sangue – com destaque para as mãos e para o gorro –, segurando um lenço rosa, sem conseguir conter as lágrimas do lado de fora da ambulância.