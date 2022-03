Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Marchesín a abraçar Adán e a ter com o guarda-redes contrário uns segundos de conversa, o mesmo guarda-redes a falar a Coates, outros jogadores a cumprimentarem-se mutuamente. Depois de tudo o que se passou no Dragão no último clássico, o ambiente antes do terceiro duelo entre Sporting e FC Porto esta temporada era bem mais calmo em campo mas não foi assim nas bancadas, num filme já antes visto em Alvalade.

Com menos de quatro minutos de jogo, e depois de se ver na zona do topo sul onde costuma ficar a claque Juventude Leonina algum artefacto pirotécnico aceso, foram arremessadas pelo menos cinco tochas para a zona da baliza de Adán, o que levou Artur Soares Dias a fazer uma interrupção do encontro para que os bombeiros presentes no recinto pudessem retirar esses mesmos objetos do relvado.

Um pouco depois, e mesmo perante os pedidos do guarda-redes espanhol para que não fosse atirado mais nada para o campo por forma a que o encontro fosse retomado, foi atirado mais um pote de fumo que deixou em dificuldades um repórter de pista que estava atrás dos painéis publicitários além de ter deixado uma enorme nuvem de fumo na baliza para onde atacava o FC Porto no primeiro tempo.

O jogo não voltaria a ter mais paragens mas ouviram-se mais alguns petardos na mesma zona do estádio até ao intervalo, perante o olhar reprovador dos dirigentes leoninos quando foram focados pelas câmaras televisivas que estavam a acompanhar o encontro em Alvalade. No entanto, e de novo no início do segundo tempo, voltaram. chover tochas e potes de fumo para a área, algumas retiradas mesmo por Pepe.

À margem deste incidente, o encontro foi marcado pelas muitas manifestações de apoio à situação que se vive na Ucrânia, com Coates a a envergar as cores do país na braçadeira e todos os jogadores leoninos com fumos negros no braço e o símbolo da liberdade. Foram também muitas as bandeiras ucranianas nas bancadas de Alvalade, além de cartazes que apelavam ao fim da guerra iniciada na madrugada de quinta-feira.

