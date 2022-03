Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O líder do Chega, André Ventura, enviou esta quarta-feira uma pergunta ao primeiro-ministro António Costa a questioná-lo se vai integrar Fernando Medina no próximo Governo e se não considera que isso criaria um “enorme constrangimento internacional”. André Ventura diz que — tendo em conta o chamado Russiagate — o ex-presidente da câmara de Lisboa não tem as “mínimas condições para integrar um executivo” e que essa escolha seria “passível de ser interpretada, interna e externamente, como uma proximidade de Portugal ao regime de Moscovo“.

O líder do Chega refere-se ao facto de, durante a presidência de Fernando Medina, a autarquia ter cedido moradas de manifestantes anti-Putin à embaixada da Rússia, tal como na altura noticiaram o Observador e o Expresso.

Para Ventura a escolha de Fernando Medina seria sempre má, mas torna-se “ainda mais gravosa” tendo em que “o regime para o qual a Câmara Municipal de Lisboa por si presidida enviou dados, viola o direito internacional, invade um território soberano, desencadeia o maior conflito militar desde a II Grande Guerra e mata vil e cruelmente homens, mulheres, crianças e idosos.” Ou seja: o líder do Chega acredita que o conflito na Ucrânia retira legitimidade a Medina para integrar o futuro executivo.

O líder do Chega diz que “a possível integração de Fernando Medina no próximo executivo seria um sinal a todos os níveis inadmissível e com uma leitura colaboracionista clara, sobretudo no contexto do atual momento político.” Esta nomeação, defende Ventura, seria também “uma tentativa de ocultação reles e inadmissível de uma realidade já comprovada (a do envio dos dados de manifestantes anti-Putin ao Kremlin)”.